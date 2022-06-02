قاهر الحشرات.. رشة واحدة منه تخلصك من الناموس والصراصير والنمل في دقيقة واحدة هتهرب من بيتك فورا

جد أن مع دخول فصل الصيف ادى ذلك إلى كثرة الناموس الذي يدخل من النوافذ ويقوم بامتصاص دم الأنسان ويسبب له الازعاج كذلك نجد النمل يقوم بالخروج من منازلهم ويعملوا جاهدا على تخزين الطعام للأستعانة به في فصل الشتاء والصراصير تقوم بالخروج من البالوعات باحثا عن أماكن وضع البيض الخاص بها أدت كثرة هذه الحشرات إلى استياء كثير من ربات المنازل والبحث عن الطرق الطبيعية التي من خلالها نستطيع التخلص من تلك الحشرات ومن تلك الوصفات الطبيعية هي ورق الغار حيث يعمل ورق الغار على طرد جميع الحشرات والتخلص منها عن طريق رائحته النفاذة وسوف نوضح لكم طريقة تحضير الوصفة من خلال هذا المقال..

وصفة التخلص من الحشرات

كثرة الحشرات في المنزل في فصل الصيف من الأمور المزعجة جدا لذلك حرصت ربات المنازل على التخلص من تلك الحشرات عن طريق وصفة ورق الغار حيث أن لعمل تلك الوصفة لا نحتاج إلى أي مكونات أخرى وسوف نوضح المكونات المطلوبة من خلال النقاط التالية..

ورق غار مطحون.

طريقة تحضير ورق الغار

أن هذه الوصفة الفعالة في التخلص من الحشرات لا تحتاج إلى طرق تحضير فكل ما علينا هو:

طحن ورق الغار إذا لم يكن مطحونا.

نأخذ ورق الغار الذي قمنا بطحنة ورشه خلف البوتاجاز وفي إركان المنزل.

تساعد رائحته النفاذه في التخلص من الحشرات بشكل نهائي.

وصفة الخل للقضاء على الحشرات

نجد أن تلك الوصفة من الوصفات المهمة وتعمل على القضاء على الحشرات بشكل نهائي وتتكون من مكونات بسيطة وموجودة في كل منزل وسوف نوضح تلك المكونات من خلال النقاط التالية..

المكونات:

خل.

ليمون.

قليل من الماء.

طريقة التحضير: