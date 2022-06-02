شوف اغتنم الفرصه.. عروض بنده الجديدة الاسبوعيه تخفيضات هائلة على جميع المنتجات

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عبوة أيس كريم بوزن 2 لتر متوفر بسعر 19.95 ريال سعودي.

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أيس كريم هاجين داز 80/ 100 مل متوفر بسعر 17.95 ريال سعودي.

أيس كريم باسكن روبنزا بسعة 1 لتر متوفر بسعر 29.95 ريال سعودي.

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