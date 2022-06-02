شوف أقوى خصومات الصيف من لولو ماركت مئات السلع بأقل الأسعار lulu market

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عروض لولو هايبر ماركت السعودية تقدم أقوى العروض والتخفيضات، وصفقات مذهلة ومتنوعة في الأقسام المختلفة من السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية، بالإضافة إلى أقسام الأزياء والأحذية والحقائب النسائية والأطفال، والتي تقدم عليها خصومات إضافية بقيمة 100 ريال سعودي لكل 200 ريال سعودي شراء، ومن خلال موقع ثقفني نقدم لكم في هذا المقال أهم عروض لولو هايبر ماركت في مختلف الأقسام داخل الهايبر، والمتاحة من خلال جميع فروع الشركة المنتشرة حول المملكة العربية السعودية. عروض لولو ماركت ورق عنب لولو برطمان وزن 1015 جرام مقابل 29.95 ريال سعودي بدلاً من 36.95 ريال.

وفر 7 ريال سعودي عند شراء لولو لحم عجل صغير بدون عظم وزن 900 جرام بسعر 19.95 ريال بدلاً من 26.95 ريال.

لولو زيت الكانولا 1.5 لتر 2 عبوة مقابل 41.95 ريال بدلاً من 49.95 ريال بخصم 8 ريال.

أيس كريم لولو متنوع لتر + 500 مل مقابل 17.95 ريال بدلاً من 24.95 ريال. فومي معجون أسنان بسعر 13.95 ريال للحبة بدلاً من 19.95 ريال.

اشتري شاي لولو المميز أكياس 100 + 25 مجاناً بسعر 9.95 ريال بدلاً من 14.95 ريال بخصم خمسة ريالات.

لولو بردهامان جيراكايالا 5 كيلو جرام بسعر 39.95 ريال بدلاً من 57.95 ريال. هايبر لولو ديلي صن تورتيلا ناعمة سادة 8 حبات 320 جرام مقابل 8.5 ريال بدلاً من 12.25 ريال.

احصل على بيكاي قمح كامل عطا 5 كيلو بسعر 24.5 ريال بدلاً من 27.95 ريال بخصم 3.45 ريال، انتاج هندي. لولو لفائف تورتيلا 8 لفائف /تشاباتي 288 جرام مقابل 8 ريال بدلاً من 10 ريال.

زيبا أرز بسمتي كلاسيك وزن الكيس خمسة كيلو جرام مقابل 40 ريال بدلاً من 57 ريال بخصم 17 ريال، إنتاج الهند.

بلو دراجون نودلز بالبيض وزن الحبة 300 جرام بسعر 14.5 ريال بدلاً من 17.95 ريال.

كويك مطهر فائق التنظيف برائحة الليمون/ اللافندر سعة لتر ونصف متوفر بسعر 14.95 ريال بدلاً من 16.95 ريال سعودي. لولو هايبر ماركت جالكسي شوكولاتة حليب ناعم/ شوكولاتة وجوز الهند أو بندق 162.5 جرام مقابل 11.95 ريال سعودي بدلاً من 17.95 ريال.

وفر مع لولو هايبر ماركت واشتري عرض شوكولاتة جالكسي جواهر وزن 650 جرام مقابل 49.95 ريال بدلاً من 56.95 ريال. فيريرو كيندر بوينو 43 جرام × 4 قطه بسعر 9.95 ريال بدلاً من 12.20 ريال.

هيرشيز شوكولاتة بيضاء بالحليب بقطع البسكويت 12.67 جرام × 24 قطعة مقابل 17.95 ريال بدلاً من 24.75 ريال. عمر شويل - جدة أقوى خصومات الصيف من لولو ماركت مئات السلع بأقل الأسعار lulu market - ثقفني

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