خلطة سحرية تنظيف السيراميك فقط ضعيه ربع ساعه بدون حك والنتيجة 100%

تنظيف السيراميك من أهم المشاكل التي تواجه السيدات د، وخاصة مع وجود جير عالق به، ولذلك دائما يبحث السيدات عن وجود طريقة سهلة وسريعة لتنظيف السيراميك والأرضيات، وبأقل تكلفة ممكنة، ويعتبر تنظيف السيراميك من الأعمال الشاقة التي تواجه سيدات المنزل يوميا، ولهذا نقدم لكم طريقة سهلة لتنظيف السيراميك بدون مجهود، وبدون تكلفة.

أفضل طريقة لتنظيف السيراميك

من أفضل الطرق وأسهلها في تنظيف السيراميك هي استخدام كربونات الصوديوم، ويساعد كربونات الصوديوم بشكل كبير على تنظيف الأشياء الصعبة.

تحضير 2 ملعقة كبيرة من كربونات الصوديوم.

إحضار أيضا ثلاثة معالق ذات حجم كبير من الخل الأبيض.

ويمكن أيضا إضافة مسحوق تنظيف الأرضيات.

نقوم بوضع جميع المكونات على بعضها، ونضيف بعد ذلك الماء.

بعد ذلك يتم سكب الخليط على الأرضية التي تريد تنظيفها.

يتم ترك الخليط على الأرضية لمدة تلت ساعة، والأفضل أن يتم إضافة مياه ساخنه.

بعد مرور المدة يتم مسح الأرضية بالمساحة، دون الحاجة إلى بذل أي مجهود في الحك.

طريقة أخرى لتنظيف السيراميك بطريقة سهلة

استخدام الخل وملح الليمون ذات فاعلية عالية في تنظيف الأرضيات والسيراميك، ويلجأ العديد من الأشخاص إلى هذه الطريقة خاصة مع وجود كميات كبيرة من الجير على السيراميك.