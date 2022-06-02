نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة سحرية تنظيف السيراميك فقط ضعيه ربع ساعه بدون حك والنتيجة 100% في المقال التالي
تنظيف السيراميك من أهم المشاكل التي تواجه السيدات د، وخاصة مع وجود جير عالق به، ولذلك دائما يبحث السيدات عن وجود طريقة سهلة وسريعة لتنظيف السيراميك والأرضيات، وبأقل تكلفة ممكنة، ويعتبر تنظيف السيراميك من الأعمال الشاقة التي تواجه سيدات المنزل يوميا، ولهذا نقدم لكم طريقة سهلة لتنظيف السيراميك بدون مجهود، وبدون تكلفة.
أفضل طريقة لتنظيف السيراميك
من أفضل الطرق وأسهلها في تنظيف السيراميك هي استخدام كربونات الصوديوم، ويساعد كربونات الصوديوم بشكل كبير على تنظيف الأشياء الصعبة.
- تحضير 2 ملعقة كبيرة من كربونات الصوديوم.
- إحضار أيضا ثلاثة معالق ذات حجم كبير من الخل الأبيض.
- ويمكن أيضا إضافة مسحوق تنظيف الأرضيات.
- نقوم بوضع جميع المكونات على بعضها، ونضيف بعد ذلك الماء.
- بعد ذلك يتم سكب الخليط على الأرضية التي تريد تنظيفها.
- يتم ترك الخليط على الأرضية لمدة تلت ساعة، والأفضل أن يتم إضافة مياه ساخنه.
- بعد مرور المدة يتم مسح الأرضية بالمساحة، دون الحاجة إلى بذل أي مجهود في الحك.
طريقة أخرى لتنظيف السيراميك بطريقة سهلة
استخدام الخل وملح الليمون ذات فاعلية عالية في تنظيف الأرضيات والسيراميك، ويلجأ العديد من الأشخاص إلى هذه الطريقة خاصة مع وجود كميات كبيرة من الجير على السيراميك.
- يتم إحضار كمية من ملح الليمون.
- ونصف كوب من الخل.
- كمية من منظف الأطباق “البريل”.
- كمية بسيطة جدا من معطر الأرضيات.
- يتم خلط جميع المكونات مع بعضهما جيدا.
- وبعد ذلك يتم توزيع الخليط على سيراميك المنزل.
- وقم بتحضير فوطة خشنة، و ابدأ بمسح الأرضية جيدا بالفوطة، حتى تلاحظ اختفاء البقع.
- وكرر المسح بالفوطة أكثر مرة للتخلص من البقع بشكل نهائي.
- وبعد ذلك قم بمسح الأرضية جيدا بماء نظيف، للتخلص من وجود أي منظف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خلطة سحرية تنظيف السيراميك فقط ضعيه ربع ساعه بدون حك والنتيجة 100% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.