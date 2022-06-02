نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم السعودية على السلع الغذائية تصل إلى 70% ختى نفاذ الكمية في المقال التالي
احصل من عروض العثيم السعودية على أقوى التخفيضات بشكل أسبوعي، علاوة على العروض التي تقدمها الشركة في مجلة ورقية تصدر بشكل شهري، وتحتوي هذه المجلة على جميع السلع والمنتجات المعروضة داخل فروع أسواق ماركت العثيم، بالإضافة إلى توفير تطبيق إلكتروني يستطيع من خلاله التسوق بكل سهولة، وذلك بدلًا من الذهاب إلى فروع الشركة الموزعة داخل المملكة العربية السعودية.
عروض العثيم السعودية
لا تزال شركة أسواق عبد الله العثيم لتجارة التجزئة متربعة على عرش أقوى العروض التي تنظمها مثيلاتها من الأسواق التجارية بالمملكة العربية السعودية، لا سيما أن شركة أسواق العثيم صاحبة مكانة خاصة ومتميزة في عالم الأسواق التجارية بالسعودية؛ فكانت شركة عبد الله العثيم في صدارة الشركات التجارية التي عملت على إنشاء أسواق ومتاجر كبيرة ومتميزة.
كما تشتمل على جميع أنواع السلع سواء الاستهلاكية أو السلع المعمر، وكل ما يتعلق بحياة الإنسان اليومية كما عملت شركة عبد الله العثيم على الاهتمام بإدارة الأسواق التجارية الخاصة بها بطريقة احترافية، وتهتم فيها بعدة عوامل الهدف منها كسب ثقة المستهلك السعودي عن طريق توفير أجود وأفضل أنواع المنتجات والسلع العالمية عالية الجودة بأفضل أسعار ممكنة، بالإضافة إلى إتاحة الكثير من الخدمات والعروض المميزة والتي تخص بها أسواق العثيم عملائها.
خصومات العثيم الأسبوعية
- تنزيلات أسواق مجلة العثيم على أرز بسمتي حجم 5 كيلو بسعر مذهل يصل إلى 35.95 ريال سعودي بدلاً من 42.95 ريال سعودي.
- احصل على أرز بسمتي من مزة الوليمة ستايل مقدار 10 كيلو بسعر خرافي يصل إلى 58.95 ريال سعودي.
- خصومات أسواق عبد الله العثيم السعودية على لبنه فرست تشويز مقدار 130 جم سعر الحبة 3.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر أسواق العثيم على جزر بلدي بسعر وهمي يصل إلى 8 ريال سعودي.
- خصومات كبيرة من هايبر العثيم السعودية على ثوم شبك بسعر مذهل 2.95 ريال سعودي فقط.
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