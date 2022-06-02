طريقة عبقرية سحب الفلوس من أل ATM ماكينات الصراف الآلي بدون بطاقة في دقيقتين

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أصبح من الممكن سحب واستخراج الأموال من مكينة ATM الصراف الآلي بدون استخدام وإدخال بطاقة، فقد أصبح هناك طريقة بسيطة بخطوات سهلة قد تحقق ذلك بالفعل وذلك من خلال المحفظة الإلكترونية التي يتم تفعيلها من خلال خط الهاتف المحمول، ويتم من خلالها سحب أي مبلغ مالي من الماكينة في أي وقت، والآن سوف نتعرف على هذه الطريقة بشكل تفصيلي من خلال هذا المقال تابعونا الآن.
سحب أموال من ATM بدون بطاقة
قامت شركات المحمول المختلفة بتفعيل خدمة المحفظة الإلكترونية التي يتمكن منها العميل أن يقوم بإيداع مبلغ مالي في هذه المحفظة الخاصة برقم الهاتف الخاص به، والقيام بسحب المبلغ أو جزء منه حسب الاحتياج في أي وقت يحتاج إليه من الماكينة من اي مكان بدون استخدام بطاقة، وخطوات الاستخدام والسحب كالتالي:
- حتى يتم تفعيل خدمة المحفظة الإلكترونية واستخدامها في أي وقت لابد من القيام بزيارة إحدى مراكز خدمة العملاء سواء لشركة اورانج أو فودافون أو اتصالات، وذلك بطلب تفعيل المحفظة الخاصة برقم الهاتف.
- يتم بعد ذلك إيداع أي مبلغ مالي حسب الرغبة والتي قد تبدأ من ٥ إلى ١٠٠٠٠ جنيه مصري.
- ومن خلال هذه المحفظة يتم الاحتفاظ بالمبلغ واستخدامه في العديد من الخدمات المختلفة، أو يتم سحب أي جزء من المبلغ أو المبلغ المالي كله حسب الرغبة والاحتياج في أي وقت من خلال ماكينة ATm الصراف الآلي.
- خطوات السحب تتم من خلال الدخول على الرقم الخاص باستخدام بالمحفظة الخاص بخط الهاتف.
- ويتم اختيار السحب وإدخال المبلغ المراد سحبه من المحفظة.
- بعد ذلك يتم إدخال الرقم السري الخاص بالمحفظة وسوف يتم إرسال كود خاص بالماكينة.
- بعد الانتهاء من خطوات الهاتف يتم التوجه إلى أقرب ماكينة صراف آلي، واختيار خدمة “Cardless”.
- وبعد ذلك سوف يتطلب إدخال المبلغ والدود الذي قد تم إرساله عبر رسائل الهاتف الخاص بالماكينة.
بعد تأكيد العملية سوف يتم الانتظار لحين خروج المبلغ المطلوب بنجاح بكل سهولة.
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