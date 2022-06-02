طريقة عبقرية سحب الفلوس من أل ATM ماكينات الصراف الآلي بدون بطاقة في دقيقتين

أصبح من الممكن سحب واستخراج الأموال من مكينة ATM الصراف الآلي بدون استخدام وإدخال بطاقة، فقد أصبح هناك طريقة بسيطة بخطوات سهلة قد تحقق ذلك بالفعل وذلك من خلال المحفظة الإلكترونية التي يتم تفعيلها من خلال خط الهاتف المحمول، ويتم من خلالها سحب أي مبلغ مالي من الماكينة في أي وقت، والآن سوف نتعرف على هذه الطريقة بشكل تفصيلي من خلال هذا المقال تابعونا الآن.

سحب أموال من ATM بدون بطاقة

قامت شركات المحمول المختلفة بتفعيل خدمة المحفظة الإلكترونية التي يتمكن منها العميل أن يقوم بإيداع مبلغ مالي في هذه المحفظة الخاصة برقم الهاتف الخاص به، والقيام بسحب المبلغ أو جزء منه حسب الاحتياج في أي وقت يحتاج إليه من الماكينة من اي مكان بدون استخدام بطاقة، وخطوات الاستخدام والسحب كالتالي: