نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف احدث عروض العثيم الخميس 2 يونيو 2022 تخفيضات نهاية الأسبوع هلا بالخميس في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث عدد كبير للغايه في الفتره الاخيره عبر محرك البحث جوجل علي عروض العثيم الخميس حيث تقدم اقوي التنزيلات المميزه دائما في جميع المتاجر والاسواق الخاصه بعبدلله العثيم في كافه مدن المملكه العربيه السعوديه لجميع المواطنين كي يستفيدوا منها حيث تقدم جميع انواع الفواكه والخضار والبقوليات وايضا المكسرات بتنزيلات مذهله حيث تصل الي نصف الثمن لذالك قد قدنا لكم عروض العثيم الخميس من خلال هذا المقال كي تستفيدوا منها.

عروض العثيم الخميس

تتضمن عروض العثيم جميع المستلزمات التي لا بد من توافرها في اي منزل حيث تحتوي علي جميع انواع السلع الغذائيه المتنوعه باسعار مميزه جدا حيث يمكن لكم الذهاب لاقرب فرع لكم والاستمتاع برحله التسوق مع العائله او من خلال الطلب اونلاين وانت في المنزل الخاص بك وسيصل طلبك في اقرب وقت لذالك سارعوا حيث ان العرض يستمر لمده 7 ايام فقط في كافه الافرع الخاصه بأسواق العثيم.

مجله عروض العثيم الخميس

تحتوي عروض العثيم علي جميع أنواع المنظفات والمساحيق المنزلية وتحتوي ايضا عروض العثيم الخميس علي معطر الجو وشامبو بانتين وبديل زيت وشامبو هيد اند شولدرز انتعاش بسعر 17.95 ريال سعودي وايضا تقدم الصابون الديتول ومطهر الديتول أيضا بسعر 44.95 ريال سعودي فقط ومبيد الحشرات بسعر 14.95 ريال سعودي فقط وحفائض بامبرز كبير جدا وحفائض بامبرز كبير بسعر 42.95 وفوط صحيه الويز قطن ناعم بسعر 25.95 ريال سعودي.

تحتوي عروض العثيم الخميس علي معجون أسنان وشامبو لأطفال أيضا وصابون اكسترا بودره ومزيل دهون فلاش ايضا حيث تقدم عروض العثيم الخميس جميع المنظفات في عرضها اليومي كما تقدم جميع انواع المكسرات والحلويات والبقوليات وشامبو عبايه برسيل ومناديل وجه نورس بسعر 20.95 ريال سعودي فقط وحفائض فاين وصابون بودره ركس بسعر 39.95 ريل سعودي ومفارش سفره ركس بسعر 10.95 ريال سعودي ومبيض ملابس شير بسعر 7.95 ريال سعودي ومنعم ومعطر للأقمشة.

نقدم ايضا المانجو الطبيعي بسعر 9.95 ريال سعودي فقط ومانجو سمكه ومانجو جيزاني ايضا بسعر 6.95 ريال سعودي كما تتضمن ايضا شمام أردني بسعر 3.95 ريال سعودي فقط وبخاري حمراء والكمثري والليمون الفيتنامي والكوسه الخضراء بسعر 5.95 ريال سعودي فقط وجزر طازج كيس بسعر 3.95 ريال سعودي كما تحتوي ايضا علي الجوالات بمختلف انواعها والتي تجدونها في هذا المقال.

اكتب اسمك على صور صباح الخير لتحية أصدقائك وأحبابك صباحاً