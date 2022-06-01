شوف عروض أسواق العثيم السعودية وتخفيضات جديدة على جميع المنتجات

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عمر شويل - جدة تقدم أسواق العثيم تخفيضات مذهلة على جميع أقسام السلع الغذائية وبجودة عالية مع أفضل تشيكيلة من اللحوم البلدي الطازجة حرصا منها على إرضاء أذواق جميع العملاء في المملكة العربية السعودية. عروض أسواق العثيم على السلع الغذائية متوفر أفخاذ دجاج رفيعة مقدمة من ساديا بوزن 900 جرام. متاح دجاج مجمد بدون أحشاء من ساديا بوزن 1300 جرام. يوجد لحم غنم من نعيمي طازج بوزن كيلو جرام. متواجد أفخاذ دجاج غليظة وأجنحة من ساديا بوزن 900 جرام. تخفيض على صدور الدجاج من ساديا بوزن 450 جرام. متاح لحم عجل بلدي بدون عظم طازج بوزن كيلو جرام. يوجد لحم عجل بلدي بالعظم طازج بوزن كيلو جرام. متوفر لحم حاشي بدون عظم بوزن كيلو جرام. متاح لحم حاشي بالعظم بوزن كيلو جرام. يوجد عجينة وليمة سبرينج رول بوزن 160 جرام. متواجد بازيلاء خضراء أو ذرة حلوة أو فاصوليا خضراء مقطعة أو خضار مشكلة مع ذرة بوزن لكلا منهم 900 جرام من ساديا. خصم على عسل الشفاء طبيعي بوزن 750 جرام. تخفيض كبير على كورن فليكس كلوقز أبو ديك بوزن كيلو جرام. متوفر معجون طماطم فيكتو 8× 135 جرام. يوجد فول مدمس حدائق كاليفورنيا بوزن 450 جرام عدد أربع قطع. متاح شوربة شوفان كويكر بوزن 500 جرام عدد إثنين قطعة. تخفيض على فراولة هورتكس بوزن 300 جرام. متوفر جبن نادك كاسات كريم 2× 500 جرام. يوجد حلاوة حلواني سادة من النخلة بوزن كيلو جرام. متواجد بسلة خضراء أو بسلة وجزر أو خضار مشكل من أمريكانا بوزن 450 جرام. متاح أرز أبو سنبلتين مزة هندي بسمتي بوزن 10 كيلو جرام. تخفيض على شبيهة قشطة بوك بوزن 160 جرام. متوفر زيت زيتون زيتوني زجاج بوزن 500 مل. متاح تونة أمريكانا خفيف قطع بوزن 170 جرام عدد 4 قطع. يوجد صدور دجاج طرية بوزن كيلو جرام. متاح ستربس دجاج السنبلة بوزن 750 جرام. متواجد بامية السنبلة إكسترا بوزن 400 جرام. تخفيض كبير على ستربس الدجاج عادي أو حراق ببوزن 750 جرام. يوجد برجر أمريكانا جامبو بقري عدد 10 قطع. متوفر ملوخية من ساديا مجمدة بوزن 400 جرام. متاح جبنة المراعي بالقشطة مربعات بوزن 108 جرام.

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