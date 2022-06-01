نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف اقوي عروض العثيم اليوم الخميس 2 يونيو 2022 الموافق 3 ذي القعدة 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم عروض العثيم اليوم والتي تعد من العروض الهامة للغايه والتي يبحث عليها دائما كافه المقيمين في المملكة العربية السعودية كي يستفيدوا من الخصومات التي تحتوي عليها كافه عروض العثيم حيث تتضمن مجله العروض التي سنقدمها لحضراتكم كافه أنواع المواد الغذائية بأسعار لا تقبل المنافسة وجميع الأجهزة المنزلية والأدوات المنزلية بخصم كبير للغايه حيث يصل إلى 50% علي كافه السلع لذالك لا تفوتكم هذه التنزيلات من العثيم.

عروض العثيم اليوم

تحتوي عروض أسواق العثيم التي تقدمها في يوم الخميس علي كافه أنواع الأجهزة المنزلية الهامة للغايه والتي لا بد من توافرها في كل المنازل لذالك نقدمها لكم من خلال هذا المقال الذي يحتوي علي كافه الأجهزة وأسعارها كي تتعرفوا عليها لذالك لا تفوتكم هذه التنزيلات وسارعوا بالاستفادة من عروض العثيم اليوم قبل انتهاء هذا العرض ونفاذ الكميه التي عليها إقبال غير مسبوق من المواطنين وكافه عملاء العثيم.

مجله عروض العثيم اليوم الخميس

تشمل عروض عبد لله العثيم التي نقدمها لكم من خلال موقع ثقفني خصومات مميزه جدا للغايه حيث تقدم جميع السلع الغذائية من فواكه حيث تحتوي علي التين والعنب والتفاح والمشمش والخوخ والخضار كالبازلاء وأيضا المكسرات والحلويات الشرقية المشكلة كما تحتوي علي كافه أنواع متطلبات كل فرد من ملابس واحذيه وجميع أنواع المعقمات والزيوت والكريمات بخصم كبير للغايه حيث يستمر هذا العرض وحتي نهاية الأسبوع القادم.

تحتوي عروض العثيم علي قدر ضغط السيف كهربائي بسعر 265 ريال سعودي فقط وقطاعه خضار كينوورد أيضا بسعر 139 ريال سعودي ومقلاه البطاطس ومفرمة اللحم جيباس بسعر 159 ريال سعودي كما تحتوي علي مكواه ومكيف صحراوي وخلاط ومحضر قهوة وجميع أنواع الجوالات حيث تحتوي علي تابلت اوكسيد وجوال تي أي 9200 بسعر 114 ريال سعودي وعصاره حمضيات اي تي سي بسعر 45 ريال سعودي فقط.

تشمل ايضا عروض العثيم كرسي الرحلات وفرشه رحلات والفحم الطبيعي للشوي ومحضره القهوه وفحم وعجانه بانيكس بسعر 105 ريال سعودي وكاسات الماء كاسا بونيتا وحافظه ثلج بسعر 59.95 ريال سعودي ولمبه فيلبس ايضا بسعر 20 ريال سعودي فقط