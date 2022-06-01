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السجاد النظيف هو عنوان أي منزل، فترك السجاد متسخ فترة طويلة يجعله صعب في التنظيف كما يجعل أي زائر يأخذ فكرة غير جيدة عن صاحب المنزل، كما يجب غسل السجاد فاتح اللون وعدم ترك أي بقع عليه حتى لا تؤثر على مظهره، ولأن تنظيف السجاد هو فكرة متعبة عند بعض ظهر مؤخراً عدت حيل، ومن الحيل الجديدة في التنظيف هي تنظيف البقع بالملح، فهو من الممكن أن يزيل أي روائح كريهة أو بقع ملتصقة بالسجاد، فعند تجربة تلك الطريقة لن تستغني عنها مرة ثانية. طريقة تنظيف السجاد بالملح على الناشف يجب أولا اختيار المكان المناسب للتنظيف، حيث يجب إزالة أي متعلقات شخصية أو للأطفال حتى لا يتضرروا من أي شئ، ومن الأفضل استخدام الحمام أثناء عملية التنظيف.

يجب كنس السجاد لإزالة أي أتربة موجودة عليه.

قومي بجلب الملح ووضعه على السجاد كله وخاصة على الأماكن الأكثر اتساخاً.

انتظري حتى يمر ساعتين ثم بقماشة خشنة الملمس وقومي بفرك السجاد وأماكن البقع.

استخدمي المكنسة الكهربائية لإزالة الملح وتنظيف السجاد وستلاحظين إزالة البقع.

باستخدام قماشة مبللة امسحي السجادة للتأكد من نظافتها الكاملة والتخلص من أي بقع.

فيما يستخدم الملح أيضا للتنظيف

يعد الملح من أكثر المنظفات أمانا، وتتوفر له عدة استخدامات وهي كالتالي:

منظف جيد في تنظيف الأرضيات وفي التحصين من الحسد وطرد أي شي ليس جيد في المكان.

يتم استخدامه في تنظيف أسطح الأواني والمقلايات.

حيث أنه يتم استخدامه أيضا في إرجاع الحلل المتهالكة والمحروقة نظيفة وجديدة.

كما أنه عند وضع في ماء التنظيف يعطي للأرضيات لمعة رائعة.

كما أنه مطهر جيد في تنظيف أي متعلقات للطعام خاصة عند إضافته للماء. عمر شويل - جدة طريقة تنظيف السجاد بالملح على الناشف للتخلص من البقع في 5 دقائق بدون حك أو مجهود - ثقفني

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