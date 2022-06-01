شوف عروض جرير السعودية على جميع أجهزة المنزل تصل إلى 50% تسوق الآن

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يتواجد في مكتبة جرير الخصومات والعروض الكبيرة والقوية التي تتوافر من قبل مكتبة جرير، حيث أن هذه المكتبة تكون من أكبر المكاتب الشهيرة المتخصصة في بيع كافة المنتجات والسلع التي يحتاج لها ويطلبها كل فرد بالمملكة العربية السعودية، كما أن هذه المكتبة قد استطاعت توفير وتقديم هذه العروض والخصومات بالسعر القليل الذي يناسب كل مواطن مقيم في المملكة العربية السعودية.
عروض جرير السعودية
مكتبة جرير تكون من إحدى المكاتب التي قدمت ووفرت كافة الاحتياجات والمتطلبات التي يرغب بها ويطلبها كل مواطن في المملكة العربية السعودية بالسوق المركزي والمالي، كما أن هذه المكتبة قد وفرت كافة المنتجات والمستحضرات التي يرغب بها كل شخص في السعودية، وكذلك يكون متواجد في هذه المكتبة كل المنتجات التي يريدها طلاب المدارس مع مستلزمات المكاتب، وأيضًا يتواجد في مكتبة جرير كل الألعاب التي يريدها كل طفل بالمملكة.
تخفيضات جرير اليوم
- شاشة التلفزيون من النوع سوني حجم 55 بوصة يدعم الأندرويد باللون الفضي يكون سعرها 3049 بدلًا من 5999 ريال سعودي.
- دفتر المذكرة من النوع روكو المسطر عدد 40 ورقة باللون البنفسجي يكون بسعر 15 ريال سعودي.
- ملف عرض البلاستيك من ديزني فروزن باللون أكوا الأزرق يكون بسعر 9 ريال سعودي.
- مغلف الورق من ديزني ميني بالجيب الواحد تكون بسعر 9 ريال سعودي.
- المقلمة المرنة من النوع اتريوم باللون الوردي تكون بسعر 9 ريال سعودي.
- مقلمة أقلام الرصاص الناعمة من ديزني فروزن باللون أكوا الأزرق يكون سعرها 9 ريال سعودي.
- شاشة التلفزيون نوعها هاير 55 بوصة k6 الترا اتش دي تدعم الأندرويد باللون الأسود يكون سعرها 1699 بدلًا من 3049 ريال سعودي.
- شاشة التلفزيون من النوع ال جي حجم 65 بوصة الترا اتش دي باللون الأسود يكون بسعر 3499 بدلًا من 5799 ريال سعودي.
- دفتر الملاحظات من النوع روكو المسطر باللون البنفسجي عدد 100 ورقة يكون بسعر 15 ريال سعودي.
- كمبيوتر المحمول من النوع اسوس زين بوك دو مع قلم ستايلس حجم 14 بوصة من الجيل الحادي عشر سعرها يكون 5999 بدلًا من 7699 ريال سعودي.
- لاب توب 2 * 1 من مايكروسوفت سيرفس برو 8 المنفصل من الجيل الحادي عشر حجم 13 بوصة يكون بسعر 8999 بدلًا من 10349 ريال سعودي.
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