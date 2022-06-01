نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض ناريه من ساكو أقوي عروض اسبوعيه تخفيضات وخصومات جبارة علي الاجهزة المنزليه في المقال التالي

تعد عروض وتخفيضات ساكو 2022م للصيف هي من أبرز المواضيع المنتشرة في الفترة الحالية وخاصة وأن عروض ساكو دائمًا مميزة وينتظرها الكثير من العملاء، حيث تقدم شركة ساكو الكثير من المنتجات والأجهزة المنزلية والهواتف المحمولة وكل ما نحتاجه في حياتنا أو في تجهيز أنفسنا لبداية حياة جديدة حيث أنها تقوم بعمل عروض تخفيضية مميزة للعرائس وسنقوم بتوضيح أبرز العروض والخصومات من ساكو في سطور مقالنا التالية. عروض وتخفيضات ساكو 2022م سعر منظف المكيفات يبلغ 69 ريال سعودي بدلًا من 89.95 ريال عودي.

بينما سعر المسبح العائلي إنتكس وصل من 449.75 ريال سعودي إلى 349 ريال سعودي.

تكييف صحراوي صوته خفيف مقاس 80 لتر سعره وصل من ألف و699 ريال سعودي إلى ألف و499 ريال سعودي. عروض وتخفيضات ساكو على أجهزة المطبخ وصانعة الثلج بشاشة كريستالية للعرض سعرها وصل من ألف و199 ريال سعودي إلى ألف و99 ريال سعودي.

ماكينة قهوة واسبريسو وكابتشينو سعرها انخفض من 399.75 ريال سعودي حتى وصل إلى 279 ريال سعودي.

أما سعر ماكينة القهوة بكبسولات مختلفة فوصل إلى 649 ريال سعودي بدلًا من 749 ريال سعودي.

صانعة القهوة بشاشة إل سي دي سعرها 249 ريال سعودي بدلًا من 269 ريال سعودي.

وهناك ماكينة القهوة 2 في 1 سعرها 879 ريال سعودي بدلًا من ألف و349 ريال سعودي.

توفير 500 ريال على سعر ماكينة قهوة 18 لتر وانخفض سعرها من ألفين و799 ريال سعودي إلى ألفين و299 ريال سعودي.

كاتيل غلي الماء سعته 2.5 لتر سعره وصل من 75.75 ريال سعودي إلى 59 ريال سعودي.

صانع رغوة الحليب سعره وصل إلى 269 ريال سعودي بعد أن كان 329 ريال سعودي.

ماكينة لعمل البيتزا سعرها وصل من 279 ريال سعودي إلى 199 ريال سعودي.

وشواية لعمل الساندويتشات سعرها أصبح من 469 ريال سعودي ووصل إلى 359 ريال سعودي.

وكذلك ماكينة صانعة الساندويتشات بسعر 169 ريال سعودي بدلًا من 219 ريال سعودي.

ميكروويف مع شواية 30 لتر سعره وصل من 549 ريال سعودي إلى 439 ريال سعودي.

قلاية طعام متعددة الاستخدامات سعرها وصل من 469 ريال سعودي إلى 349 ريال سعودي.

أما ميكروويف عادي 20 لتر سعره وصل من 379 ريال سعودي إلى 349 ريال سعودي. عمر شويل - جدة عروض ناريه من ساكو أقوي عروض اسبوعيه تخفيضات وخصومات جبارة علي الاجهزة المنزليه - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض ناريه من ساكو أقوي عروض اسبوعيه تخفيضات وخصومات جبارة علي الاجهزة المنزليه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.