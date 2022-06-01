نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أحدث عروض بنده الاسبوعيه على جميع المنتجات اجهزة وهواتف ومنتجات غذائية وادوات تنظيف في المقال التالي

من المواضيع التي تهم المواطنين في المملكة العربية هي أفضل عروض بنده للشهر الجاري، من المعروف أن كل شيء أصبح غالي وباتفاق من جميع الفئات المجتمعية سواء كانت الفئة فقيرة أو متوسطة وحتى الفئة الغنية لأن الغلاء واضح بشكل غير مسبوق، وتخفيفًا على المواطنين قامت مجموعة شركة بنده بعمل تخفيض مميز على أسعار كل المنتجات المتوفرة في الماركت وهذا هو ما سنقوم بتوضيحه لكم في سطور المقال التالية. أحدث عروض بنده الاسبوعيه على جميع المنتجات سعر زيت الزيتون عافية للطبخ سعرها تم تخفيضه من 26.95 ريال سعودي إلى أن وصل إلى 17.95 ريال سعودي.

مكرون إيطاليانو وزن 400 جرام سعرها 10 ريال سعودي بعد أن كان 14.85 ريال سعودي.

ذرة فودي الذهبية سعرها وصل من 29.75 ريال سعودي ووصل إلى 15 ريال سعودي.

مناديل نورس الناعمة سعرها وصل من 30.95 ريال سعودي إلى 21.95 ريال سعودي.

مسحوق تايد لغسيل الملابس فوصل من 94.95 ريال سعودي إلى 49.95 ريال سعودي.

معجون الطماطم سعره قبل الخصم كان 32.85 ريال سعودي ووصل إلى 29 ريال سعودي.

أما سعر أيس كريم بأطعمة مختلفة من الشيكولاتة فوصل من 18 ريال سعودي حتى بلغ 10 ريال سعودي.

صدور الدجاج الطرية من النوع ساديا وصل من 31 ريال سعودي و30 قرش إلى 25 ريال سعودي.

حليب مكثف بالسكر سعره أصبح 14.95 ريال سعودي بعد أن كان 19 ريال سعودي.

حلاوة الحلواني سادة انخفض سعرها من 20.95 ريال سعودي إلى 13.95 ريال سعودي. عروض بنده الأسبوعية على الهواتف الذكية شاومي ريد مي نوت 11 أربعة جيجا وصل سعره من 799 ريال سعودي إلى 649 ريال سعودي.

أبل أيفون 13 برو سعره انخفض من 4699 ريال سعودي إلى أن وصل إلى 4299 ريال سعودي. عروض بنده على أدوات التنظيف معجون أسنان سنسوداين سعره 40.95 ريال سعودي بعد أن كان 51.95 ريال سعودي.

بارودونتكس معجون أسنان سعره 39.25 ريال سعودي قبل الخصم وبعد الخصم 27.95 ريال سعودي.

أما معجون الأسنان بيو سيجنال فسعره وصل من 28.95 ريال سعودي إلى أن وصل إلى 18.95 ريال سعودي.

كلوس أب معجون أسنان بخلاصة جوز الهند سعره وصل من 18.95 ريال سعودي إلى أن أصبح 13.50 ريال سعودي. عمر شويل - جدة أحدث عروض بنده الاسبوعيه على جميع المنتجات اجهزة وهواتف ومنتجات غذائية وادوات تنظيف - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أحدث عروض بنده الاسبوعيه على جميع المنتجات اجهزة وهواتف ومنتجات غذائية وادوات تنظيف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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