شوف تنزيلات الصيف الكبرى من لولو هايبر ماركت

يقدم لولو هايبر ماركت أقوى العروض والخصومات الأسبوعية حيث يمكنك الحصول على جميع احتياجاتك وجميع مستلزماتك الأساسية، وجميع مستلزمات المطبخ، كما يقدم هايبر لولو العديد من العروض والخصومات بصفة يومية وأسبوعية، وفي هذا الأسبوع يمكنك الحصول على الفاكهة الطازجة، والخضروات الطازجة، والعديد من منتجات الألبان، كما يمكنك الحصول على الأطعمة الجاهزة، واللحوم الطازجة ، والعديد من أنواع الأسماك الطازجة، كما يوجد العديد من الخصومات على الأجهزة الكهربائية وأواني الطهي كل ذلك وأكثر ويمكنك التعرف على المزيد من العروض عند زيارة لولو هايبر ماركت.

لولو هايبر ماركت

دراجة أطفال 12 انش بسعر 219 ريال بدلاً من 299 ريال، احصل عليها ووفر 80 ريال سعودي.

اشتري دراجة سكيد فيوجن 14 انش متنوعة بسعر 239 ريال للحبة بدلاً من 319 ريال بخصم قدره 80 ريال سعودي.

هوفي سو سويت/ هذيان 16 في بنات/ بنين مقابل 389 ريال بدلاً من 469 ريال.

سكيد فيوجن دراجة هوائية 26 إنش مقابل 649 ريال بدلاً من 1199 ريال بخصم 470 ريال سعودي.

هايبر لولو

يعرض هايبر لولو طقم من قدور الطهي برستيج عبارة عن 9 قطع جرانيت متنوع مقابل 229 ريال بدلاً من 439 ريال، يوفر المشتري 210 ريال سعودي.

اشتري مقلاة شيفلاين داي كاست متعددة الطهي بسعر 79 ريال بدلاً من 149 ريال بخصم نقدي 70 ريال سعودي.

طقم أواني طهي مزورة مكون من تسع قطع شيفلاين معروض بخصم 210 ريال، حيث يمكنك الحصول عليه بسعر 249 ريال بدلاً من 459 ريال سعودي.

لولو ماركت

تايد شامبو العباية عبوة سعة لترين ونصف مقابل 24.5 ريال بدلاً من 36.5 ريال.

أريال أكياس سريعة الذوبان 22 كيس 1.95 كيلو مقابل 49.5 ريال بدلاً من 86.5 ريال بخصم 37 ريال سعودي.مسحوق غسيل 3 في 1 2.5 كيلو جرام من بونوكس بسعر 15.75 ريال بدلاً من 22.25 ريال.

فيري سائل غسيل الصحون 1.25 لتر مقابل 13.75 ريال بدلاً من 23.75 ريال.

داوني بخاخ منعش للأقمشة 800 مل بسعر 29.95 ريال بدلاً من 36.5 ريال.

حفاضات بامبي سروال سعر الحبة 55.95 ريال بدلاً من 66.95 ريال.

lulu market

جزر استراليا سعر الكيلو 4.95 ريال بدلاً من 8.95 ريال.

كيلو من الكرفس أو خس ايسبرج لفائف أمريكا بسعر 24.95 ريال بدلاً من 39.95 ريال.