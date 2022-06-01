شوف تنزيلات الصيف من لولو ماركت على البقالة والسلع الغذائية lulu market

لولو ماركت يقدم عروض الاسبوع الأول من شهر يونيو، حيث تستمر العروض إلى يوم ٧ يونيو على مئات الأصناف المختلفة، يوفر لك هايبر لولو الكثير من المنتجات بأسعار مخفضة وتنافسية، تستطيع شراء مجموعة من المنتجات الغذائية المعبأة والطازجة والمجمدات، فمن بين المعروضات الخضر والدجاج المجمد، الحليب، الأرز البسمتي، الزيوت، منتجات الأجبان والمسليات، العسل بالإضافة إلى مئات السلع التي يعرضها لولو حيث يعرض أكثر من سبيعين نوع من المأكولات البحرية يومياً، ويستورد اللحوم من أكثر من عشر دول حول العالم، وفي السطور التالية بعض من صفحات مجلة عروض لولو التي يمكنكم الاطلاع عليها.

عروض لولو ماركت

ساديا برجر دجاج /برجر بقري/ مشوس مدخن 1344 جرام مقابل 29.95 ريال للحبة.

أفخاذ دجاج رفيعة ساديا وزن 900 جرام مقابل 12.95 ريال بدلاً من 17.5 ريال بخصم 4.55 ريال.

وفر مع لولو واحصل على ساديا دجاج بروستد زينغس فيليه أو شرائح وزن كيلو جرام مقابل 38.95 ريال بدلاً من 47.95 ريال.

اشتري كيس من البازيلاء الخضراء المقطوفة طازجة ومجمدة على الفور/ذرة حلوة / فاصوليا خضراء مقطعة أو خضر مشكلة مع ذرة وزن الكيس 900 جرامن مقابل 9.95 ريال بدلاً من 17.95 ريال للحبة.

شراب ندى زبادي يوناني 330 مل × 4 حبات مقابل 16.5 ريال بدلاً من 22 ريال.

هبة فطر حبة كاملة 357 جرام × 3 حبات مقابل 9.95 ريال بدلاً من 21.45 ريال.

حليب مجفف أنكور وزن 2.5 كيلو جرام مقابل 69.95 ريال بدلاً من 84 ريال بخصم نقدي 14.05 ريال.

هارفست ماء جوز الهند 1 لتر بسعر 8.95 ريال بدلاً من 15 ريال للحبة .

دولي عصير أناناس 1.36 لتر بسعر 6.95 ريال سعودي بدلاً من 11.95 ريال.

لولو هايبر ماركت

نسكافيه 3 في 1 كيس قهوة 20 جرام × 30 مقابل 39.95 ريال بدلاً من 47.95 ريال سعودي.

ماجي شعرية سريعة التحضير في دقيقتين متنوعة مقابل 9.95 ريال بدلاً من 13.95 ريال.

نستلة نسكويك حبوب الشوكولاتة 625 جرام مقابل 24.95 ريال بدلاً من 30.75 ريال.

أرز الوليمة ستايل مزة بسمتي وزن 10 كيلو جرام مقابل 59.95 ريال بدلاً من 76.95 ريال، مبلغ التوفير 17 ريال سعودي.

شمس زيت دوار الشمس 1.5 لتر × 2 مقابل 31.95 ريال بدلاً من 36.95 ريال.

هناء لحم تونة خفيف 185 جرام مقابل 5.95 ريال بدلاً من 9 ريالات.

عروض لولو

زيتون أسباني أسود/ أخضر سعر الكيلو 14.90 ريال بدلاً من 18.95 ريال.

جبنة شيدر إنجليزي معتدلة أبيض او أحمر سعر الكيلو 36.90 ريال بدلاً من 57.95 ريال، مبلغ التوفير 57.95 ريال.