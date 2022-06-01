نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية على المواد الغذائية تصل إلى 70% بجميع فروع المملكة في المقال التالي
عروض العثيم السعودية، يكون هايبر العثيم من ضمن الأسواق المساهمة المتواجدة في المملكة العربية السعودية، كما أن هذا السووق يعد من إحدى السلاسل الكبيرة والقوية التي تكون في المملكة العربية السعودية، وأيضًا يتواجد في الهايبر في منزلته بعد سوق بنده الذي يتبع إلى الأسواق المالية والمركزية والتجارية بجهة المبيعات، وكذلك يكون السوق في هذا الترتيب بعد سوق بنده التابع إلى مجموعة صافولا، حيث أن مجلة فوربس الشهيرة قد صنفت السوف بسنة 2016 بأنه من أقوى الأسواق الكبيرة بالمملكة العربية السعودية.
عروض العثيم الاثنين خصم من 20 وحتي 50% علي جميع المنتجات خلال شهر يونيو
عروض العثيم السعودية
خصومات العثيم يقوم الكثير من الأشخاص بالبحث عن أكبر العروض القوية التي تكون مقدمة عن طريق هايبر العثيم في المملكة العربية السعودية، وذلك بسبب أنهم يدركون بأن كافة الخصومات والعروض التي تتواجد بالسوق تكون بالشكل الأسبوعي أو اليومي إلى أن يجذب العديد من العملاء، كما من الممكن توفير تلك الخصومات والعروض على كافة الأجهزة المنزلية والإلكترونية مع المنتجات الغذائية والغير غذائية وكل ما يتواجد في السوق.
تخفيضات العثيم اليوم
- تنزيلات العثيم على 4 حبات من المكرونة نوعها برفيتو مقدار 500 جرام يكون سعرها 9.95 بدلًا من 17.85 ريال سعودي.
- 6 * 160 جرام من شبيهة القشطة نوعها بوك عدد اثنان ربطة تكون بسعر 12.95 بدلًا من 20.95 ريال سعودي.
- 3 كيس من الصابون نوعه تايد المركز مقدار 5 كيلو جرام يكون بسعر 36.95 بدلًا من 71.95 ريال سعودي.
- سعر الكرتون من الدجاج نوعه ساديا المجمد يكون بسعر 178.95 بدلًا من 210 ريال سعودي.
- اثنان كيس من سكر الأسرة الناعم مقدار 10 كيلو جرام يكون بسعر 27.95 بدلًا من 34.95 ريال سعودي.
- 400 جرام من المربى نوعها العلالي تكون بسعر 6.95 بدلًا من 10.50 ريال سعودي.
- 2 * 900 جرام من الجبن المراعي بطعم القشطة تكون بسعر 29.95 بدلًا من 51.50 ريال سعودي.
- اثنان حبة من الحلاوة الطحينية الطعمة السادة مقدار 500 جرام تكون بسعر 18.95 بدلًا من 37.90 ريال سعودي.
- 3 حبات من التونا حدائق كاليفورنيا مقدار 170 جرام تكون بسعر 11.95 بدلًا من 20.25 ريال سعودي.
- 800 جرام من السمن نوعها فارم تكون بسعر 29.95 بدلًا من 49.95 ريال سعودي.
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