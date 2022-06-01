شوف عروض بنده اليوم 1 يونيو ضمن عروض بنده لشهر يوليو وحتى نفاذ الكميات

تخفيضات وتحطيمات أسعار من بندة هايبر ماركت Panda hyper market اليوم ولفترة محدودة بكل فروع الماركت في مدن المملكة العربية السعودية، حيث توفر مجموعة بندة كثير من مختلف السلع بأسعار متميزة تنافس بها الأسواق، وتبدأ من ريال سعودي، حيث لديهم جميع أنواع الأغذية بالإضافة إلى وجود خصومات أخرى على أسعار الأجهزة الكهربائية والإلكترونية المميزة، وغيرها، وسوف نوفيكم تفاصيل عروض بنده اليوم وحتى نفاذ الكميات بجميع الفروع.

عروض بنده اليوم ضمن عروض بنده الأسبوعية Hyper Panda

توجد مجموعة مميزة من الخصومات الحصرية اليوم الأول من شهر يونيو ولفترة محدودة على جميع المنتجات الغذائية، ومنها: خصم مميز على سعر زبدة الفول السوداني الناعمة القابلة للدهن من حدائق أورينت بالحجم الكبير، بالإضافة إلى عروض مميزة على أسعار زبدة الفول السوداني الناعمة والخشنة بالحجم الأصغر، وخصم آخر منهم على سعر عسل الغابة السوداء من لنجنيز، وعلى سعر المربى بدون سكر من سان دالفور، بالإضافة إلى وجود خصم آخر منهم على سعر الزنجبيل في العسل الصافي من الشفاء.

تخفيضات اليوم داخل فروع بنده ماركت Panda market

تتوفر أيضاً عروض مميزة على أسعار: دجاج تكا وشيش طاووق أمريكانا Americana، وعروض أخرى منهم على أسعار بطاطس النصف مقلية من أمريكانا Americana، وغيرهم من خصومات على أسعار هوت دوج الدجاج وبقري اللحم، وعروض أخرى منهم على أسعار برجر أمريكانا النباتي Americana، وخصومات حصرية أخرى على أسعار الميني برجر البقري ودجاج أمريكانا، وتنزيلات أخرى منهم على أسعار عبوات برحر أمريكانا المكون من 12 قطعة، وعلى سعر الكفتة البقري من نفس الماركة، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار تويسترز ميني الستريبس.

تنزيلات اليوم وحتى نفاذ الكميات من 1 يونيو

تتوفر أيضاً بفروع بندة الأسبوعية على أسعار: الدجاج الحار والعادي من أمريكانا، وخصم آخر منهم على سعر ناجت الدجاج مميز المذاق، وعروض أخرى منهم على أسعار برجر البهارات العربية برجر الدجاج من أمريكانا، وخصومات أخرى منهم على أسعار برجر الدجاج بالبقسماط من أمريكانا، وخصومات أخرى منهم على أسعار الفيليه والإسكالوب.