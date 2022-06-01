نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض الموسم اكسترا الكبرى خصم نصف الثمن على الأجهزة و الهواتف حتى نهاية يونيو في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض الموسم اكسترا الكبرى خصم نصف الثمن على الأجهزة و الهواتف حتى نهاية شهر يونيو، يتوفر سامسونج تلفزيون 58 بوصة سمارت وضوح فائق بسعر 2699 ريال بدلاً من 4199 ريال تخفيض 36%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 129 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر تي سي ال تلفزيون 43 بوصة عالي الوضوح أندرويد بسعر 1299 ريال بدلاً من 1729 ريال تخفيض 25%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 63 ريال لمدة 36 شهراً ضمن عروض اكسترا الكبرى حتى نهاية شهر يونيو.

عروض شهر يونيو اكسترا الكبرى

يتوفر جليم غاز موقد غاز 6 عيون حجم 120*60 سم أمان كامل إستيل بسعر 11699 ريال بدلاً من 13699 ريال تخفيض 15%، ضمن عروض شهر يونيو اكسترا الكبرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 559 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى مابي موقد كهربائي 4 عيون أسود اللون بسعر 3299 ريال بدلاً من 4499 ريال تخفيض 27%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 158 ريال لمدة 36 شهراً.

عروض الشاشات اكسترا الكبرى

يتوفر هومز تلفزيون 42 بوصة ذكي عالي الوضوح بسعر 1049 ريال بدلاً من 1699 ريال تخفيض 38%، ضمن عروض الشاشات اكسترا الكبرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 51 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن خصومات اكسترا الكبرى حتى نهاية شهر يونيو سوني تلفزيون 65 بوصة فائق الوضوح ذكي بسعر 7799 ريال بدلاً من 8999 ريال تخفيض 13%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 373 ريال لمدة 36 شهراً.

خصومات شهر يونيو نصف الثمن

يتوفر كلاس برو ثلاجة سعة 297 لتر أبيض اللون بسعر 999 ريال بدلاً من 1999 ريال تخفيض 50%، ضمن خصومات شهر يونيو نصف الثمن ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 48 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن عروض الثلاجات اكسترا الكبرى كلاس برو ثلاجة 16.4 قدم بمانع تجمد أبيض اللون بسعر 1699 ريال بدلاً من 2999 ريال تخفيض 43%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 82 ريال لمدة 36 شهراً.

عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى

تتوفر ثلاجة 6.2 قدم من شركة كلاس برو تتوفر بباب واحد فضي اللون بسعر 899 ريال بدلاً من 1499 ريال تخفيض 40%، ضمن عروض شهر يونيو على الأجهزة الكهربائية المويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 43 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن خصومات اكسترا الكبرى نصف الثمن سامسونج ثلاجة 16 قدم انفيرتر بخار إنوكس بسعر 2599 ريال بدلاً من 5199 ريال تخفيض 50%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 125 ريال لمدة 36 شهراً.

عروض الهواتف اكسترا الكبرى

يتوفر سامسونج جالكسي إس 20 إف إي تقنية الجيل الخامس 5G سعة 128 جيجا أزرق اللون بسعر 1649 ريال بدلاً من 2999 ريال تخفيض 45%، ضمن عروض الهواتف اكسترا الكبرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 79 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر سامسونج جالكسي إيه 03 كور تقنية الجيل الرابع 4G سعة 32 جيجا أزرق اللون بسعر 349 ريال بدلاً من 369 ريال تخفيض 5%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 17 ريال لمدة 36 شهراً ضمن عروض اكسترا الكبرى حتى نهاية شهر يونيو.