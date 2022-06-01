نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض شهر يونيو هايبر لولو خصومات نصف الثمن على الأجهزة الكهربائية و الهواتف في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض شهر يونيو هايبر لولو خصومات نصف الثمن على الأجهزة الكهربائية و الهواتف، يتوفر ايكون غلاية إلكترونية سعة 1.8 لتر 1800 واط بسعر 49 ريال بدلا من 89 ريال تخفيض 45%، تتوفر فيليبس قلاية هوائية سعة 1.4 كيلو جرام 2225 واط بسعر 799 ريال بدلا من 1299 ريال تخفيض 38%، تتوفر راسل هوبس غلاية سعة 1.7 لتر 2400 واط بسعر 79 ريال بدلا من 119 ريال تخفيض 34% ضمن عروض شهر يونيو هايبر لولو.

خصومات نصف الثمن هايبر لولو

يتوفر أيكون فرن حراري سعة 12 لتر 1400 واط بسعر 99 ريال بدلا من 189 ريال تخفيض 48%، يتوفر ضمن خصومات نصف الثمن هايبر لولو وايت وستنجهاوس فرن ميكرو بالحمل الحراري سعة 25 لتر بسعر 349 ريال بدلا من 799 ريال تخفيض 56%، تتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية هايبر لولو فيليبس محضرة الطعام المدمجة عدد 2 سرعة 700 وات بسعر 199 ريال بدلا من 369 ريال تخفيض 46%.

عروض شهر يونيو هايبر لولو

تتوفر نسكافيه دولتشي غوستو صانعة قهوة جينيو إس بلس أسود 1500 واط بسعر 409 ريال بدلا من 749 ريال خصم 45%، تتوفر ضمن عروض شهر يونيو هايبر لولو ميديا غسالة تحميل أمامي سعة 8 كيلو باللون الفضي بسعر 1899 ريال بدلا من 2349 ريال تخفيض 19%، تتوفر ضمن عروض الغسالات هايبر لولو وايت وستنجهاوس غسالة ملابس تحميل علوي سعة 10 كيلو باللون الفضي بسعر 1699 ريال بدلا من 2099 ريال تخفيض 19%.

عروض شهر يونيو على الأجهزة الكهربائية

يتوفر إلكترولكس انفرتر غسالة تعبئة من الأمام 8 كيلو و مجفف 5 كيلو بسعر 2899 ريال بدلا من 3449 ريال تخفيض 18%، تتوفر ضمن عروض الثلاجات هايبر لولو ميديا ثلاجة باللون الأبيض سعة 85 لتر بسعر 559 ريال بدلا من 689 ريال تخفيض 19%، تتوفر ضمن عروض شهر يونيو هايبر لولو توشيبا ثلاجة سعة 411 لتر بسعر بسعر 3099 ريال بدلا من 3799 ريال تخفيض 18%، تتوفر ثلاجة ميديا عدد 2 باب باللون الفضي سعة 413 لتر بسعر 2299 ريال بدلا من 2749 ريال تخفيض 16%.

عروض الشاشات هايبر لولو

يتوفر نيكاي ال اي دي تلفزيون 32 بوصة بسعر 399 ريال بدلا من 699 ريال تخفيض 43%، يتوفر ضمن عروض الشاشات هايبر لولو تي سي ال تلفزيون ذكي أندرويد 50 بوصة يدعم خاصية 4K بسعر 1599 ريال بدلا من 2799 ريال تخفيض 43%، تتوفر ضمن خصومات شهر يونيو نصف الثمن شاشة تلفزيون سامسونج QLED حجم 55 بوصة بسعر 3199 ريال بدلا من 5499 ريال تخفيض 42%.

عروض الهواتف هايبر لولو

يتوفر هاتف سامسونج جالاكسي S21 FE يدعم شبكة الجيل الخامس سعة 256 جيجابايت و 8 جيجا رام، كاميرا خلفية رباعية 32 ميجا بكسيل و 12 ميجا بكسيل بسعر 2299 ريال بدلا من 2999 ريال تخفيض 23%، يتوفر ضمن عروض الهواتف هايبر لولو هاتف أبل أيفون 11 سعة 128 جيجا بايت و 4 جيجا رام، كاميرا أمامية 12 ميجا بكسيل و خلفية ثنائية 12 ميجا بكسيل بسعر 2299 ريال بدلا من 3199 ريال تخفيض 28% ضمن عروض شهر يونيو هايبر لولو.