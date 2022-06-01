شوف عروض جرير الشهرية خصم 30% حتى نهاية الأسبوع العرض سارى بجميع الفروع

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عروض جرير الشهرية، تكون مكتبة جرير من ضمن المكاتب التي استطاعت تقديم وتوفير كافة المنتجات والمستلزمات التي يريدها ويرغب بها كل شخص بالمملكة العربية السعودية في السوق المالي والمركزي، حيث أن تلك المكتبة قد قامت بتوفير كل السلع والمنتجات التي يرغب بها ويحتاجها كافة المقيمين بالمملكة العربية السعودية، وأيضًا يتوافر في تلك المكتبة جميع المنتجات والسلع التي يحتاجها كل طلبة المدارس مع مستحضرات المكاتب وكافة الألعاب التي تخص الأطفال في السعودية.
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عروض جرير الشهرية
مكتبة جرير تعد من من المكاتب التي تعمل على تقديم العروض والخصومات الكبيرة والمذهلة للغاية، كما أن تلك المكتبة تكون من ضمن أشهر المكاتب الكبيرة التي تختص لبيع كافة السلع والمنتجات التي يريدها ويرغب بها كل شخص متواجد بالمملكة العربية السعودية، حيث أن تلك المكتبة قد قدمت ووفرت تلك الخصومات والعروض بالسعر الصغير المناسب مع كل مقيم في السعودية.
عروض جرير السعودية
- خصومات جرير اليوم شاشة التلفزيون من النوع سامسونج حجم 55 بوصة الترا اتش دي باللون الأسود سعرها يكون 2999 بدلًا من 4499 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير الشهرية شاشة التلفزيون من النوع شاومي مي تي في كيو 1 أي الترا اتش دي النقاط الرباعية باللون الأسود يكون بسعر 2299 بدلًا من 3699 ريال سعودي.
- تنزيلات جرير الأسبوعية كمبيوتر المحمول 2 * 1 من مايكروسوفت سيرفس برو 8 من الجيل الحادي عشر شاشة 13 بوصة يكون بسعر 8999 بدلًا من 10349 ريال سعودي.
عروض جرير اليوم
- خصومات جرير اليومية هاتف من النوع سامسونج جالاكسي اس 20 اف اي حجم 128 جيجا بايت 8 جي رام باللون النعناعي السحابي يكون بسعر 1649 بدلًا من 2999 ريال سعودي.
- خصومات جرير الشهرية لاب توب من النوع ديل xps 17 حجم 17 بوصة يكون بسعر 9999 بدلًا من 11199 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير اليوم شاشة التلفزيون من النوع تي سي ال حجم 65 بوصة يدعم الأندرويد الترا اتش دي باللون الأسود تكون بسعر 3499 بدلًا من 4599 ريال سعودي.
تنزيلات جرير اليومية
- خصومات جرير الأسبوعية ساوند بار من سينايزر امبو يدعم البلوتوث أو الواي فاي باللون الأسود يكون بسعر 9999 بدلًا من 10959 ريال سعودي.
- تنزيلات جرير الشهرية هاتف من النوع آبل آيفون 11 حجم 128 جيجا بايت 4 جي رام باللون الأخضر يكون بسعر 2349 بدلًا من 3299 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير الأسبوعية الشبكة المنزلية للواي من النوع نتجير RBK 23 اللاسلكي تردد ثلاثى يكون بسعر 899 بدلًا من 1759 ريال سعودي.
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