طريقة عبقرية سحب الفلوس من الـ ATM ماكينات الصراف الآلي بدون بطاقة في دقيقتين

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يوجد طريقة قد تساعد في استخراج الأموال من ماكينة الصرف الآلية بدون إدخال بطاقة الائتمان الخاصة، بالفعل يمكن ذلك فهي ليست عملية نصب أو احتيال وذلك من خلال اتباع خطوات بسيطة بشرط أن يكون لهذا الشخص الراغب في سحب الأموال محفظة خاصة على رقم الهاتف الخاص به، والآن سوف نتعرف على طريقة السحب من ماكينة الصرف الآلي بدون بطاقة بكل سهولة، تابعونا في السطور القليلة القادمة.
طريقة سحب أموال من ماكينة الصرافة الآلية بدون بطاقة
أصبح الآن هناك نظام المحفظة الإلكترونية الذي اشتهر بشكل كبير وأصبح للعديد من الناس حساب خاص على المحفظة لأي خط هاتف سواء اورانج أو فودافون او اتصالات، وأصبح بإمكان صاحب الحساب إيداع مبالغ مالية في المحفظة عن طريق خدمة عملاء الشركة حسب المبلغ المرغوب فيه، أما عن السحب فيتم السحب من خلال إحدى مراكز خدمة العملاء المدعمة لهذه الخدمة أو من خلال ماكينة ATM بدون الاحتياج إلى بطاقة وذلك بإتباع خطوات بسيطة وهي كالآتي:
- في البداية لابد من الاشتراك في خدمة المحفظة الإلكترونية لإحدى شركات الهاتف المحمول.
- بعد ذلك يمكن زيارة أحدى مراكز خدمة العملاء ويتم إيداع المبلغ حسب قيمة النبات فقد يصل إلى 10000 جنيه مصري.
- ويتم استخدام هذه الأموال في العديد من الخدمات المختلفة.
- أما عند الرغبة في سحب أي مبلغ مالي من خلال ماكينة الصرافة فيتم الدخول على المحفظة من الرغم الخاص على الهاتف المحمول.
- ويتم اختيار السحب وإدخال المبلغ
- المرتدة يحبه.
- ثم اختيار السحب من ATM.
- ثم يتم ادخال الرقم السري الخاص بالمحافظة وذلك للامان.
- بعد تأكيد العملية سوف يتم ارسال رقم خاص بالماكينة على رقم الهاتف الخاص.
- بعد ذلك لابد من التوجه إلى الماكينة واختيار خدمة “Cardless”.
- ثم يتم ادخال الكود الخاص بالماكينة الذي تم إرساله بالفعل على الهاتف المحمول.
- أدخال المبلغ الذي قد تم تحديده من قبل حتى يتم سحبه.
- ثم يتم أدخال رقم الهاتف الخاص بالمحافظة وتأكيد عملية السحب.
- ويتم الانتظار حتى يتم خروج الأموال من الماكينة بكل سهولة.
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