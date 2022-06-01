نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوائدها مذهلة…إياك أن ترمى قشر البطاطس بعد اليوم ..تعرف على استخداماتها في المقال التالي
قشر البطاطس، الجميع يحب البطاطس ولكن يجهل معجزة قشور البطاطس حيث أنها من المأكولات التي يمكنك استخدامها في كافة الأوقات فهي مناسبة للفطور، وسندويتشات الأطفال، كما أنها مناسبة في فترات الليل، ويمكن طهيها أيضا في الغداء، والقشور الخاصة بها من المعجزات السحرية، حيث أنها تستخدم في العديد من الوصفات التي تناسب كل ربة بيت، وتساعدها في على أن تظل أفضل، لذلك لا تترددوا في تجربة وصفاتها المميزة.
قشر البطاطس
مكونات وصفة قشور البطاطس
من أهم مكونات هذه الوصفة الرائعة ما يليك
طريقة تحضير وصفة قشر البطاطس في المنزل
- عليك في البداية أن تقومي بوضع حلة على النار.
- واتركيها لمدة لا تقل عن عشر دقائق، وهذا من اجل أن يصل لدرجة الغليان.
- وبعدها يمكنك وضع قشور البطاطس في حلة، وأغلق الغطاء.
- بعد ذلك يمكنك غلي البطاطس في الماء لمدة لا تزيد عن نصف ساعة.
- وبعد لك يمكنك رفع البطاطس من النار واتركيها في الماء لمدة لا تقل عن نصف ساعة
- ثم بعدها يمكنك احضار مصفاة وصفي فيها البطاطس، ويمكنك عصر القشور.
- وبعدها تركها حتى تبرد، ويتم وضع كمية مناسبة من ماء الورد إلى الماء الخاص بقشور البطاطس.
- وبعدها يتم وضع الخليط في زجاجة البخاخ، وبعدها يتم ترك الشعر يجف لتحضير الخليط.
طريقة وضع الوصفة على الشعر
- يتم في البداية تقسيم الشعر لخصل انت رقيقة.
- وبعدها يتم رجع الخليط في البخاخ، وبخه على أقسام خصلات الشعر بالتساوي.
- وبعدها يتم رشه على فروة الرأس من أجل تنشيطها ويتم تكرارها على الوصفة لتنشيطها وبعدها يتم تغطيه الشعر بالبونية لمدة لا تقل عن ساعة.
- ويتم شطف الشعر بعدها بالماء الفاتر لمدة لا تقل عن ساعة، ويتم شطف الشعر بعدها بالماء الفاتر.
- ويجب العلم أنه يجب شطف الشعر بالماء الفاتر بشكل دائم.
- حيث أن هذا يحافظ على جعله اقوي فالماء الساخن والبارد مضران بالشعر لذلك لا تترددوا في تنفيذ ذلك فنحن نساعدكم في الحصول على شعر مثالي.
- ولذلك قدمنا لكم أفضل وصفات الشعر من قشور البطاطس.
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