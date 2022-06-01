فوائدها مذهلة...إياك أن ترمى قشر البطاطس بعد اليوم ..تعرف على استخداماتها

قشر البطاطس، الجميع يحب البطاطس ولكن يجهل معجزة قشور البطاطس حيث أنها من المأكولات التي يمكنك استخدامها في كافة الأوقات فهي مناسبة للفطور، وسندويتشات الأطفال، كما أنها مناسبة في فترات الليل، ويمكن طهيها أيضا في الغداء، والقشور الخاصة بها من المعجزات السحرية، حيث أنها تستخدم في العديد من الوصفات التي تناسب كل ربة بيت، وتساعدها في على أن تظل أفضل، لذلك لا تترددوا في تجربة وصفاتها المميزة.

قشر البطاطس

مكونات وصفة قشور البطاطس

من أهم مكونات هذه الوصفة الرائعة ما يليك

طريقة تحضير وصفة قشر البطاطس في المنزل

عليك في البداية أن تقومي بوضع حلة على النار.

واتركيها لمدة لا تقل عن عشر دقائق، وهذا من اجل أن يصل لدرجة الغليان.

وبعدها يمكنك وضع قشور البطاطس في حلة، وأغلق الغطاء.

بعد ذلك يمكنك غلي البطاطس في الماء لمدة لا تزيد عن نصف ساعة.

وبعد لك يمكنك رفع البطاطس من النار واتركيها في الماء لمدة لا تقل عن نصف ساعة

ثم بعدها يمكنك احضار مصفاة وصفي فيها البطاطس، ويمكنك عصر القشور.

وبعدها تركها حتى تبرد، ويتم وضع كمية مناسبة من ماء الورد إلى الماء الخاص بقشور البطاطس.

وبعدها يتم وضع الخليط في زجاجة البخاخ، وبعدها يتم ترك الشعر يجف لتحضير الخليط.

طريقة وضع الوصفة على الشعر