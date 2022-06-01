الآن نتيجة الصف السادس العراق رابط شغال اعرف نتيجتك الآن في ثواني

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عمر شويل - جدة بعد أن أنهى طلاب المرحلة الإبتدائيةامتحاناتهم للفصل الدراسي الثاني لعام2022 يستعد الطلاب وذويهم لاستقبال نتائجهم وحصد ثمار تعبهم وسهرهم، وبدورها أعلنت وزارة التربية والتعليم في العراق أنها نبهت كوادرها ضمن إجراءات احترازية لضمان سلامة وصحة المصحيحين

و قامت بتصحيح الأوراق الامتحانية وصدرت نتائج الامتحانات على مواقعها الرسمية في التواصل الاجتماعي.

نتيجة الصف السادس الابتدائي في العراق:

ساعدت وزارة التربية والتعليم في العراق على حصول الطلاب وذويهم على نتائجهم بإجراءات سهلة وميسرة وأعلنت مايلي:

● أنها بدأت برفع نتائج المرحلة الإبتدائية للصف السادس على مواقعها الإلكترونية.

●وهذه الخطوة بعد أن أنهت بتصحيح

كافة الأوراق الامتحانية لكل المواد.

●نشرت الرابط على مواقعها الرسمية

في التواصل الاجتماعي وعملية البحث من قبل الطلاب وأهليهم على نتائجهم مستمرة إلى الآن.

http://epedu.gov.iq

●نوهت وزارة التربية والتعليم على إجراء العملية الامتحانية ضمن إجراءات احترازية

لسلامة طلابها وتمت الامتحانات بسهولة وتعاون كبير بين المراقبين والطلاب .

●كانت عملية التصحيح أيضاً سهلة وذلك لتأمبن وزارة التربية الأجواء المناسبة والتصحيح وبشرت وزارة التربية أن نسبة النجاح مرتفعة مقارنة بالعام الماضي.

خطوات البحث عن نتيجة الصف السادس الابتدائي في محافظة العراق:

أعطت وزارة التربية والتعليم بعض التعليمات لكي يتمكن الطلاب وذويهم من معرفة نتائجهم

وذلك باتباع مايلي:

● الدخول على المواقع الرسمية للتربية

والتعليم العراقية والكبس على هذا الرابط

●كتابة نتائج المرحلة الإبتدائية للصف السادس

●كتابة اسم الطالب الثلاثي مع رقم جلوسه

واسم المدرسة التي أجريت بها الامتحانات

في الحقل المناسب.

●الضغط على كلمة عرض النتيجة.

●ستظهر النتيجة فوراً.

تقييم العام الدراسي٢٠٢٢ من قبل وزارة التربية والتعليم في العراق:

أعلنت وزارة التربية عبر تصريحات على مواقعها فيما يخص النتائج مايلي:

●نسبة النجاح لهذا العام مرتفعة جداً حيث وصلت إلى ٩٠%

●تضاءلت نسبة الرسوب عن العام الماضي كثيراً

●جاءت هذه النتائج ضمن الخطط التي وضعتها

وزارة التربية والتعليم لرفع مستوى الطلاب الدراسي.

●نسبة المقبلين على العودة إلى مقاعد الدراسة

مرتفعة أيضاً مقارنة بالعام الماضي.

تتمنى وزارة التربية والتعليم في العراق التوفيق

ودوام التقدم والنجاح لجميع طلابها.