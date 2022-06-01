نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احذفها من جهازك فورًا.. هذه التطبيقات تسرق منك الباسوورد ومعلوماتك الشخصية وأنت لا تعلم في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك أكثر من 200 تطبيق على متجر جوجل بلاي تم اكتشافهم من قبل خبراء الأمن، وأوضح هؤلاء الخبراء أن هذه البرامج ضارة جدا وتستطيع سرقة كلمات المرور الخاصة بالحسابات الشخصية لمن قام بتنزيلها على هاتفه، وأشاروا الخبراء إلى أن هناك محتالين قد يستخدموا هذه البيانات عبر شبكات الإنترنت، وخاصة وأنه يتم سرقة بيانات اعتماد المستخدم، وجمع ملفات تعريف ارتباط فيسبوك، بالإضافة إلى المعلومات الشخصية المرتبطة بحساب المستخدم، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

أسماء البرامج التي تم اكتشاف أنها مزيفة

تم اكتشاف 40 تطبيقا أيضا مزيفا للعملات المشفرة، وهي مخصصة لخداع المستخدمين للدفع مقابل خدمات الاشتراك، أو حتى سرقة المفاتيح الخاصة اللازمة للوصول إلى محافظ العملات المشفرة، وكان قد اكتشف هذه البرامج باحثون في شركة تريند ماكرو المتخصصة في الأمن السيبراني، وتشمل هذه البرامج:

برنامج Daily Fitness OL.

برنامج Enjoy photo Editor.

برنامج Panorama Camera.

برنامج Photo Gaming Puzzle.

برنامج Swarm photo.

برنامج Business Meta Manager.

نصائح شركة تريند مايكرو

نصحت شركة تريند مايكرو مالكي أجهزة “أندرويد” من التحقيق جيدا من المعلومات الخاصة بكل تطبيق، والتعمق في كل ما يخصه قبل تنزيله على هاتفك، بالإضافة إلى مراجعة الآراء عليه والنظر في المطور أكثر قليلا.

وقال خبراء الأمن عن شركة تريند مايكرو أن مستخدمي هواتف الأندرويد يمكنهم تجنب هذه التطبيقات المزيفة من خلال مراجعة التطبيقات جيدا، وخاصة السلبية منها، والتأكد من جميع آراء المستخدمين لهذه البرامج من قبل والذين قاموا بتنزيلها، ومعرفة إذا كانوا عانوا من وجود مشاكل متعلقة بهذه التطبيقات.

وأضاف خبراء الأمن أن هذه البرامج مصممة بجودة عالية لخداع المستخدمين للدفع مقابل الاشتراك، أو الوصول إلى محافظ العملات المشفرة عن طريق سرقة المفاتيح الخاصة.