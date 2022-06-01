الدهون هتفور فوران...اقوي معجون سحري لتنظيف الحلل المحروقة والبوتاجاز بدون نقع ولا دعك وبكل سهوله

تنظيف الحلل المحروقة والبوتاجاز، الكثير منا يكون بحاجة بشكل دائم إلى التنظيف للحل والبوتاجاز، وجميع الأشياء المحروقة، وهذا من غير اللجوء إلى المواد الكيميائية التي تضر الأيدي، وتجعلك تشعرين بألم، وكذلك قد تضر الحلل أو البوتاجاز، أو الأشياء التي تقومين بتنظيفها، وتسبب لها التآكل، لذلك سنقدم لكم أفضل وصفة مجربة يسهل تحضيرها في المنزل لتنظيف جميع أدوات مطبخك من الحروق فتابعونا.

تنظيف الحلل المحروقة والبوتاجاز

مكونات وصفة معجون البوتاجاز

عليك من اجل تحضير معجون تنظيف البوتاجاز أن تحضري بعض المكونات البسيطة والسهلة، وهي تتمثل فيما يلي:

بيكينج بودر.

ماء.

ملح ليمون.

نشا.

عصير ليمون.خل.

نشا.

طريقة تحضير معجون البوتاجاز

يمكنك تحضير وصفة معجون البوتاجاز بكل بساطة من خلال الخطوات التالية:

عليك في البداية أن تقومي بإحضار وعاء من البيكينج بودر وضعي فيه ملح الليمون وقومي بخلطه بشكل جيد.

بعد ذلك عليك ان تضعي النشا عليه، وقومي بتقليبه بشكل مستمر.

يمكنك بعد ذلك أن تضعي عصير الليمون والخل بشكل متساوي، وأضيفي الماء معهم.

يمكن وضع المكونات السائلة مع الجافة، وتقليبهم جيدا من أجل الحصول على أفضل قوام كريمي.

بعد ذلك سوف تجدي أمامك معجون مناسب قومي بتخزينه في برطمان.

يمكنك عند استخدام المعجون لتنظيف أن تقومي بوضع القليل منه على البوتوجاز و فركه، حيث انه سوف يتم تنظيفه في لحظات بسيطة.

بعد ذلك سوف تجدين أنه يمكنك تنظيف الحلل بنفس الطريقة، وجميع الأشياء التي يتراكم عليها الحروق.

ما هي استخدامات معجون التنظيف