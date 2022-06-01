نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل ميزانية للمنزل تناسب كل الاحوال الاقتصادية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ميزانية المنزل هي وضع خطة بناء عليها يتم إدارة كاف موارد الأسرة من الجانب المالي وكيف يتم صرفها وفقًا لمستلزمات واحتياجات المنزل الشهرية.

ويعتبر وضع خطة من أجل تنظيف مصروفات المنزل من الأمور الجيدة للغاية التي تساعد على تحسين الوضع المالي للمنزل واستطعنا من خلال مقالنا التالي أن نقدم إليكم كافة الخطوات التي تتبع من أجل تنظيم وضع المنزل المالي.

نصائح هامة للحصول على ميزانية معتدله لكل الاحوال

من أجل عمل خطة للمنزل مثالية هناك بعض الخطوات التي يلزم اتباعها للحصول على نتائج أفضل وبالتالي تحسين مستوى الدخل وإليكم في السطور الآتية الخطوات التي تتبع في ذلك:

تحديد الأولويات:

من الأمور التي يلزم اتباعها لتحسين مستوى المعيشة وبالتالي تدبير المنزل فتخلف أولويات المنزل من أسرة إلى الأخرى وفقًا لعدد أفراد الأسرة وسلوك الانفاقي والشرائي.

بالإضافة إلى حجم الالتزامات المالية سواء الشهرية أو السنوية بالإضافة إلى الكثير من العوامل الأخرى.

تحديد الدخل والمصروفات

بعد ما تم تحديد أولويات الأسرة لكل أسرة يتم تحديد مصدر الدخل المتوقع سواء كان العمل ثابت أو كان عمل حر غير منتظم.

فيلزم أن يتم تحديد قائمة بالمصروفات والالزامات وذلك خاص بالخطوة السابقة فيلزم أن يتم عمل جدول تحديد فيه كل ما يحتاج إليه المنزل.

تمييز الاحتياجات الثانوية عن الأولية

الأولوية تعود إلى الحاجات الأساسية التي يحتاج إليها كل منزل وبعد ذلك يتم توزيع المال على باقي الحاجات الثانوية.

تصميم الميزانية:

بعد ما تم تحديد الدحل والمصروفات يتم وضع خطة خاصة بالزمن والدخل والمصروفات ويتم ترتيب ذلك بناء على الاحتياجات الهامة.

تنفيذ الخطة

يتم تنفيذ الخطة من خلال دفع كافة الالتزامات الخاصة بالإيجار والفواتير وشراء مونة البيت وكافة المواد الغذائية والاحتياجات.

إدارة النفقات الموسمية

يوجد الكثير من كل النفقات الموسمية التي في حالة تواجدها يلزم أن يتم إضافتها إلى الحسابات الشهرية كالعيد ورمضان وباقي المواسم وبداية العام الدراسي.

كما يوجد الكثير من النفقات الموسمية الي تحدث من الحيين للأخر كالحمل والولادة ويلزم أن يتم إدارتها بكل تركيز.