نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم الاثنين خصم من 20 وحتي 50% علي جميع المنتجات خلال شهر يونيو في المقال التالي
احصل من عروض العثيم السعودية بالمملكة العربية السعودية على أقوى التخفيضات والخصومات الحصرية التي تحرص الشركة على توفيرها للعملاء بشكل مستمر، وذلك حتى تتم إتاحة هذه العروض في مختلف الأوقات، مما يمكن العميل من التسوق بأفضل الأسعار في أي وقت، لذا يبحثون العملاء بشكل مستمر حرصا على متابعة أقوى التخفيضات المعروضة داخل فروع العثيم بالمملكة العربية السعودية.
عروض العثيم السعودية
تعتبر شركة عبدالله العثيم لتجارة التجزئة من أول الشركات التي بدأت في إنشاء الأسواق التجارية الكبرى أو الهايبر ماركت، والتي تتواجد بها جميع أنواع السلع وكانت البداية بمدينة الرياض، ومنذ ذلك الحين عملت أسواق عبدالله العثيم على إنشاء سلسلة كبيرة من هذه المتاجر الكبرى، وذلك حتي حققت هدفها، وهو أن تغطي كامل أنحاء المملكة العربية السعودية بهذه المتاجر الفاخرة وأن تصل بمنتجاتها المتميزة إلى كل بيت سعودي.
كما تعمل أسواق العثيم في جميع أنواع السلع وكلها منتجات عالية الجودة ومن إنتاج أكبر وأهم الشركات العالمية فنجد أن أسواق العثيم مثلا تعرض أجود وأفضل أنواع المواد والسلع الغذائية بداية من اللحوم الحمراء الطازجة والدواجن والأسماك والمأكولات البحرية بكل أنواعها وجميعها منتجات صحية وعالية القيمة الغذائية، بالإضافة إلى ذلك تعرض أسواق العثيم أرقى أنواع المفروشات المنزلية والسجاد الفاخر والأدوات المنزلية وتجهيزات المطابخ والأجهزة الكهربائية المنزلية من إنتاج الشركات العالمية الشهيرة المتخصصة في هذا المجال.
تنزيلات أسواق عبدالله العثيم الأسبوعية
- تخفيضات مجلة العثيم على أرز بسمتي حجم 5 كيلو بسعر مذهل يصل إلى 35.95 ريال سعودي بدلاً من 42.95 ريال سعودي.
- احصل أيضًا على أرز بسمتي من مزة الوليمة ستايل مقدار 10 كيلو بسعر خرافي يصل إلى 58.95 ريال سعودي بدلا من 68.95 ريال سعودي.
- اشتري من أسواق العثيم على أرز العائلة أرز من بسمتي أبيض هندي حجم 10 كيلو بسعر خاص 69.95 ريال سعودي بدلاً من 83.95 ريال سعودي.
- خصومات هايبر العثيم على سكر هالي الأبيض الناعم حجم 10 كيلو بسعر خاص 28.95 ريال بدلاً من 34.50 ريال.
- زيت زيتون يورو جولد بكر ممتاز حجم 500 مل بسعر مذهل 13. 50 ريال سعودي بدلاً من 17.95 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض العثيم الاثنين خصم من 20 وحتي 50% علي جميع المنتجات خلال شهر يونيو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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