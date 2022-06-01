نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احرقي هذه الروقة في المنزل طرد البرص في 3 دقائق بدون لمس ولا مجهود هيطلع من البيت لوحده في المقال التالي

عمر شويل - جدة البرص هو من أنواع الحشرات الزاحفة الذي قد تنتشر بشكل كبير خلال فصل الصيف في المنازل، خاصتًا على الحوائط أو الاركان ويصعب السيطرة على بسرعة حركته، والذي قد يتسبب في إزعاج الكثير من الناس بالإضافة أنه من الحشرات التي قد تتسبب في حدوث العديد من الأمراض، لذلك يبحث الكثير من ربات المنزل عن أفضل الطرق التي قد تساعد في التخلص من البرص نهايًا من المنزل، وهذا ما سوف نعرضه لكم الان في هذا المقال.

أفضل الطرق للتخلص من البرص في المنزل

هناك العديد من الطرق البسيطة التي تكون في متناول الجميع ويمكن من خلالها التخلص من البرص نهائيًا من المنزل وهي كالآتي:

استخدام الشيح في المنزل

الابراص تكره رائحة الشيح في المنزل، وعند الشعور به تقوم بالهروب من هذا المكان تمامًا، ولذلك يمكن وضع كمية بسيطة من الشيح في قطعة من القماش وضعها في الأركان، وسوف يتم التخلص من أي برص في المنزل وعدم دخول المنزل مرة أخرى.

رش المياه المثلجة

يصعب السيطرة على البرص وذلك لسرعة حركته على الحائط، ولذلك إذا تم استخدام المياه المثلجة ورش المياه على البرص أثناء وجودة على الحائط فسوف تعمل على عجز البرص عن الحركة ويمكن التخلص منه بكل سهولة بعد ذلك بشكل نهائي.

الزعفران للتخلص من الابراص.

الزعفران أيضًا له رائحة نفاذة يرهبها البرص وعند استنشاق رائحته يهرب من المنزل بالكامل، ولذلك يمكن وضع كمية بسيطة في بعض الأركان لتحقيق النتيجة المطلوبة.

القرفة والزنجبيل.

القرفة والزنجبيل من البهارات التي لا يحب رائحتهم البرص تمامًا ولذلك يتم التخلص منه إذا تم رش القليل من هذا الخليط في المنزل فهو يعطى رائحة عطرية مميزة للمنزل، كما أنها يقضي على وجود البرص نهاييًا.