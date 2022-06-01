نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات 70% في عروض لولو هايبر ماركت على احتياجات المنزل والأسرة حتي 7 يونيو 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصومات 70% من لولو هايبر ماركت، وتتوالي التخفيضات الكبري والخصومات القوية التي تقدمها Lulu Hayppr market في المملكة لتبدأ عروض التوفير الجديدة ومنها تخفيضات السلع الغذائية والعروض والتنزيلات الصيفية الكبري على احتياجات وأجهزة الأسرة والمنزل والتي سنقدمها لكم من خلال هذا المقال لتتعرفوا على كل ما هو جديد بالنسبة للعروض التي تقدمها أسواق لولو ماركت السعودية.

خصومات 70% من لولو هايبر ماركت على أدوات المطبخ

التوفير والخصم الأكبر الذي يصل إلى 480 ريال سعودي على طقم أواني طهي غير لاصقة عدد 22 قطعة من برستيج ليصبح السعر في العروض 379 ريال.

من خلال العروض فقط يمكنك توفير مبلغ 210 ريال واحصل على طقم أواني طهي برستيج عدد 9 قطع متنوع بسعر 229 ريال بدل من 439 ريال سعودي.

طقم عشاء لومينارك كارينا روبل عدد 19 قطع متوفر بسعر 149 ريال سعودي بدل من 249 ريال.

أحصل على أيكون قلاية هوائية 3.5 لتر بسعر 169 ريال سعودي بدل من 299 ريال وغيرها العديد من منتجات أيكون المختلفة.

عروض لولو ماركت على لعب الأطفال

الكثير من لعب الأطفال المختلفة المتوفرة في العروض المقدمة حيث يوجد عدد من الدرجات المقدمة بخصومات كبيرة تصل إلى خصم بقيمة 550 ريال على دراجة سبورتس أنك قابلة للطي 20 بوصة لتقدم بسعر 549 ريال بدل من 1099 ريال كما يوجد خصم بقيمة 470 ريال على دراجة هوائية سكيد فيوجن 26 أنش ليصل سعرها إلي 649 ريال سعودي كما يوجد مجموعة لعب المطبخ مع تسريحة متوفرة بخصم 80 ريال كما يوجد سكوتر أطفال متنوع بسعر 144 ريال سعودي ومجموعة من أنواع الدمي بخصومات 30 و 50 ريال كما يوجد غيرهما العديد من اللعب الأخري المختلفة.

تخفيضات الحقائب

مجموعة من حقائب السفر المختلفة ومنها طقم عربية صلبة نيو ترفل 3 قطع مقدمة مع خصم 276 ريال لتكون بسعر 399 ريال سعودي كما يوجد منها طقم عدد 4 قطع متنوع بسعر 259 ريال وذلك بعد خصم 320 ريال كما يمكن الحصول على حقيبة لاب توب بسحاب بسعر 139 ريال ويوجد حقيبة ضهر وايلد ترافل للتخييم 45 لتر مع خصم 90 ريال كما يوجد عدد من أطقم الحقائب الأخري.

عروض المفروشات

مفروشات متنوعة ومتعددة ومنها أطقم لحاف سرير متنوع وشرشف سرير طقم عدد 6 قطع وبطانية مقاسات متعددة كما يوجد مفرش سرير فيلد فردي بسعر 15 ريال فقط وعدد متنوع من أنواع السجاد وغيرها.