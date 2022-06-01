إياك أن ترمي زيت القلي المستخدم بعد اليوم هتكسب دهب الزيت كنز في البيت وإليك السبب!

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تم انتشار مؤخرا على موقع الفيس بوك طرق للاستفادة من زيت القلي القديم، وأنه بمثابة الكنز الموجود في أي منزل، ولفت هذا الأمر نظر كل ربة منزل وأخذوا في البحث عن كيفية الاستفادة من هذا الزيت وهذا ما سنتناوله في مقالنا اليوم، حيث طرق إعادة تدوير هذا الزيت كثيرة ولكن الطريقة الشائعة فيه هي تحويله إلى صابون أسمر.
هتكسب دهب الزيت كنز في البيت
عندما انتشرت هذه الفكرة أصبح الجميع يبحث عن كيفية الاستفادة منه، وهل هي فكرة صحيح فعلا و ناجحة أم لا، وقام مؤسسي الفكرة بتوضيح بعض الاستخدامات له:
- تستطيعون استخدامه في تلميع أثاث وعفش المنزل عن طريق تصفيته من أي آثار طعام به وباستخدام فوطة بها القليل من الزيت للتلميع.
- يقدم لأي طيور يتم تربيتها في المنازل فهو يعمل على تسمينها.
- يستخدم في الاستخدامات المنزلية، حيث يمكنك عمل صابون المواعين منه والاستغناء عن شراء الجاهز.
- بعد الشركات تدور على المنازل لشراء الزيت المستعمل منهم، وبدورها هي تقوم بإعادة تدويره.
طريقة عمل الصابون الأسمر من زيت القلي
طريقة صنعه سهلة للغاية، ولكن يجب الحذر أثناء تحضيره ومحاولة عدم لمسه للجلد ويفضل لبس القفازات، وإليكم مكوناته:
- لتر ماء.
- نصف كيس من هيدروكسيد الصوديوم.
- نصف ملعقة من البوتاسيوم.
- زيت قلي.
- نصف كوب عصير ليمون.
- زيت عطري.
طريقة التحضير:
- في البداية لا بد أن تقومي بغلي الماء جيدا.
- في وعاء لا تقومي باستخدامه ضعي البوتاسيوم ثم أضيفي فوقه الماء المغلي مع التقليب المستمر.
- حيث أنه بعد ذلك ضعي المكونات المتبقية وقلبي حتى يصبح السمك ثقيل.
- كما أنه بعد ذلك في أي صندوق خشبي افردي الصابون وضعيه لمدة يوم أو حتى يصبح متماسك ثم قطعيه.
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