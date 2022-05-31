شوف بأسعار تبدأ من خمسة ريال أقوى عروض ساكو Saco offers

توجد مجموعة ضخمة من العروض على أسعار كثير من السلع والمنتجات المختلفة، وخاصة الأجهزة الكهربائية، حيث يعد ساكو ماركت Saco market أهم ماركتات الوطن العربي للبيع بالتجزئة ولكن بسعر الجملة، حيث لديهم كثير من المنتجات المميزة الأخرى بأعلى جودة جودة وأقل سعر من خلال الفروع وعبر ساكو أونلاين Saco online، وإليكم تفاصيل عروض ساكو لهذا الأسبوع:

عروض ساكو هايبر ماركت في مدن المملكة العربية السعودية

هناك عروض خاصة متميزة متوفرة فقط لفترة محدودة بجميع فروع ساكو ماركت Saco market بمدن المملكة العربية السعودية، وتشمل: خصم خاص على سعر مروحة الرذاذ مع وحدة تحكم عن بعد 23 لتر 300 واط، وخصومات أخرى منهم على أسعار مروحة رذاذ مع جهاز تحكم عن بعد 14 لتر 180 واط، وخصومات أخرى منهم على أسعار المبرد الصحراوي 70 لتر 200 واط رقمي بيج بتوفير 100 ريال سعودي، بالإضافة إلى وجود عروض خاصة منهم على أسعار المبرد الصحراوي المميز الأسود من نفس الماركة المميزة بخصم 150 ريال سعودي، بالإضافة إلى عروض خاصة أخرى.

تنزيلات متنوعة اليوم من ساكو ماركت بالمملكة العربية السعودية

نقدم لكم أيضاً أقوى العروض الحصرية على أسعار: المروحة العامودية من ستار تتش، وخصم آخر منهم على سعر مروحة الرذاذ 61 سم ارتفاع، وتنزيلات أخرى منهم على أسعار مبرد الهواء الداخلي 30 لتر 230 واط، وخصومات أخرى منهم على أسعار مكيف هومكس 20 لتر مع نروحة عااية السرعة، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار مبرد الهواء متعدد الوظائف، وعلى سعر مبرد الهواء الداخلي 85 واط، الرقمي بسعة 8 لتر، وتنزيلات أخرى منهم على أسعار مبرد الهواء الداخلي بسعة 40 لتر وقوة 100 واط، وتنزيلات أخرى منهم على أسعار مبرد الهواء من هوني ويل 36 واط معةحجيرة للثلج.

خصومات السعودية على أسعار منتجات ساكو ماركت Saco market

تتوفر بفروع الماركت خصومات خاصة على أسعار: المكيف المتنقل 14 ألف BTU مع ريموت، وخصومات أخرى منهم على أسعار مكيف الهواء المحمول 9000 وحدة تبريد 3*1 بتوفير 50 ريال سعودي، وغيرهم من خصومات على أسعار المروحة العامودية 60 واط 3 سرعات، وتنزيلات خاصة على أسعار المروحة العامودية الثلاثة سرعات.