نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض شهر يونيو هايبر لولو خصومات نصف الثمن على جميع الأجهزة الكهربائية و الشاشات في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض شهر يونيو هايبر لولو خصومات نصف الثمن على جميع الأجهزة الكهربائية و الشاشات، يتوفر ال جي تلفزيون 43 بوصة بتقنية 4K سمارت بسعر 2099 ريال بدلاً من 3399 ريال خصم 38%، يتوفر تي سي ال شاشة بتقنية 4K الترا اتش دي اندرويد سمارت ال اي دي 50 بوصة بسعر 1499 ريال بدلاً من 2399 ريال خصم 38% ضمن عروض شهر يونيو هايبر لولو المذهلة.

عروض شهر يونيو هايبر لولو

يتوفر فيليبس مكنسة كهربائية بكيس بقوة 2000 وات بسعر 379 ريال بدلاً من 469 ريال خصم 19%، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية هايبر لولو فيليبس مكنسة كهربائية بقوة 1800 وات بسعر 299 ريال بدلاً من 470 ريال خصم 36%، يتوفر ضمن عروض شهر يونيو هايبر لولو المذهلة شارب مكنسة كهربائية بقوة 1800 وات بسعر 399 ريال بدلاً من 549 ريال خصم 27%، كما تتوفر بقوة 2400 وات باللون الذهبي بسعر 599 ريال بدلاً من 749 ريال خصم 20%.

خصومات شهر يونيو نصف الثمن

يتوفر شاومي مي 50 بوصة بدقة 4K تلفزيون أندرويد ذكي بسعر 1499 ريال بدلاً من 2549 ريال خصم 41%، يتوفر ضمن خصومات شهر يونيو نصف الثمن شاشة إيكون 70 بوصة بتقنية 4K الترا اتش دي سمارت ال اي دي بسعر 2449 ريال بدلاً من 4399 ريال خصم 44%، يتوفر ضمن عروض الشاشات هايبر لولو سكاي وورث تلفزيون أندرويد بتقنية 4K فائق الدقة 65 بوصة بسعر 2799 ريال بدلاً من 3999 ريال خصم 30%.

عروض الأجهزة الكهربائية هايبر لولو

يتوفر تلفزيون نيكاي سمارت يو إتش دي ال اي دي 58 بوصة بسعر 1499 ريال بدلاً من 2149 ريال خصم 30%، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية هايبر لولو كاندي غسالة ملابس فتحة امامية وتجفيف سعة 8/5 كيلو بسعر 2099 ريال بدلاً من 2999 ريال خصم 30%، يتوفر ضمن عروض شهر يونيو هايبر لولو وايت وستنجهاوس غسالة ملابس بفتحة علوية سعة 10 كيلو بسعر 1699 ريال بدلاً من 2099 ريال خصم 19%.

عروض الثلاجات هايبر لولو

يتوفر إيكون ثلاجة بابين سعة 325 لتر بسعر 1799 ريال بدلاً من 1999 ريال خصم 10%، يتوفر ضمن عروض شهر يونيو هايبر لولو توشيبا ثلاجة بابين سعة 230 لتر بسعر 2299 ريال بدلاً من 2649 ريال خصم 13%، يتوفر ضمن خصومات الثلاجات هايبر لولو سوبر جنرال ثلاجة باب واحد سعة 181 لتر بسعر 1099 ريال بدلاً من 1499 ريال خصم 27%.

يتوفر إيكون فريزر أفقي سعة 200 لتر بسعر 1199 ريال بدلاً من 1599 ريال خصم 25%، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية هايبر لولو توشيبا غسالة تعبئة علوية سعة 11 كيلو بسعر 3299 ريال بدلاً من 3699 ريال خصم 11%، يتوفر إلكترولوكس انفرتر غسالة ومجفف بتعبئة أمامية 8/5 كيلو بسعر 2899 ريال بدلاً من 3449 ريال خصم 16% ضمن عروض شهر يونيو هايبر لولو.