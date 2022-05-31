نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا السعودية على شاشات التلفزيون واكسسواراتها تصل إلى 50% في المقال التالي
شركة اكسترا تكون من الشركات الكبيرة والناجحة التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية، كما أن هذه الشركة تستمر في أن تقدم أقوى الخصومات والعروض الكبيرة والمذهلة جدًا المتوافرة من قبل شركة اكسترا، وكذلك فإن الشركة قد قدمت ومنحت أكبر العروض والخصومات بالسعر القليل الذي يناسب كل فرد في السعودية، وأيضًا تكون شركة اكسترا من الشركات المتخصصة في بيع كافة الكهربائيات والإلكترونيات بالتجزئة مع الأدوات والأجهزة المنزلية.
عروض اكسترا السعودية
تكون شركة اكسترا من إحدى الشركات المتخصصة لبيع كافة الإلكترونيات التي تتواجد في هذه الشركة بالسعر المتوافق مع كل مواطن داخل المملكة العربية السعودية حتى تم حصول الشخص على كل ما يريده ويطلبه سواء كان ذلك من الأجهزة المنزلية والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وكذلك فإن شركة اكسترا تعد من ضمن الشركات المساهمة التي دخلت إلى الأسواق المالية والمركزية بالمملكة.
عروض اكسترا السعودية
- شاشة التلفزيون من النوع سامسونج حجم 65 بوصة عالية الدقة سعرها يكون 2999 بدلًا من 4799 ريال سعودي.
- شاشة التلفزيون نوعها سامسونج حجمها 75 بوصة عالية الدقة تكون بسعر 6599 بدلًا من 10999 ريال سعودي.
- سعر شاشة التلفزيون من النوع كلاس برو حجم 40 بوصة فائقة الدقة تكون 699 ريال سعودي.
- شاشة التلفزيون من النوع كلاس برو حجم 32 بوصة فائقة الدقة تكون بسعر 499 بدلًا من 999 ريال سعودي.
تخفيضات اكسترا
- شاشة التلفزيون نوعها ال جي حجمها 77 بوصة عالية الدقة سعرها يكون 11499 بدلًا من 23999 ريال سعودي.
- شاشة التلفزيون نوعها سوني حجم 85 بوصة تدعم الأندرويد عالية الدقة سعرها يكون 8799 بدلًا من 10999 ريال سعودي.
- مكبر الصوت من النوع كلاس برو 2.2 قناة مع المضخم الصوت المدمج 130 واط بلوتوث يكون بسعر 269 بدلًا من 499 ريال سعودي.
- ساوند تاور سامسونج 2 قناة 500 واط بها 4 مكبرات للصوت تدعم البلوتوث كاريوكي باللون الأسود تكون بسعر 999 بدلًا من 1999 ريال سعودي.
- الطاولة التلفزيونية من النوع هومز حجم 180 سم 39.8 سم العمق، والارتفاع نحو 42.6 سم يسع حتى 75 بوصة باللون البني أو الأسود سعرها يكون 489 بدلًا من 899 ريال سعودي.
- الطاولة التلفزيونية الأرضية من هومز بلدن العرض يكون 160 سم والعمق حوالي 40 سم والارتفاع يكون 43.5 سم يسع حتى 70 بوصة باللون البني يكون بسعر 399 بدلًا من 799 ريال سعودي.
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