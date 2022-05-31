شوف عروض اكسترا السعودية على شاشات التلفزيون واكسسواراتها تصل إلى 50%

شركة اكسترا تكون من الشركات الكبيرة والناجحة التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية، كما أن هذه الشركة تستمر في أن تقدم أقوى الخصومات والعروض الكبيرة والمذهلة جدًا المتوافرة من قبل شركة اكسترا، وكذلك فإن الشركة قد قدمت ومنحت أكبر العروض والخصومات بالسعر القليل الذي يناسب كل فرد في السعودية، وأيضًا تكون شركة اكسترا من الشركات المتخصصة في بيع كافة الكهربائيات والإلكترونيات بالتجزئة مع الأدوات والأجهزة المنزلية.

عروض اكسترا السعودية

تكون شركة اكسترا من إحدى الشركات المتخصصة لبيع كافة الإلكترونيات التي تتواجد في هذه الشركة بالسعر المتوافق مع كل مواطن داخل المملكة العربية السعودية حتى تم حصول الشخص على كل ما يريده ويطلبه سواء كان ذلك من الأجهزة المنزلية والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وكذلك فإن شركة اكسترا تعد من ضمن الشركات المساهمة التي دخلت إلى الأسواق المالية والمركزية بالمملكة.

عروض اكسترا السعودية

شاشة التلفزيون من النوع سامسونج حجم 65 بوصة عالية الدقة سعرها يكون 2999 بدلًا من 4799 ريال سعودي.

شاشة التلفزيون نوعها سامسونج حجمها 75 بوصة عالية الدقة تكون بسعر 6599 بدلًا من 10999 ريال سعودي.

سعر شاشة التلفزيون من النوع كلاس برو حجم 40 بوصة فائقة الدقة تكون 699 ريال سعودي.

شاشة التلفزيون من النوع كلاس برو حجم 32 بوصة فائقة الدقة تكون بسعر 499 بدلًا من 999 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا