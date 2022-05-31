نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده السعودية تصل إلى 60% على اللحوم والدجاج في جميع الفروع بالمملكة في المقال التالي
عروض بنده السعودية، سوق بنده يكون من الأسواق المتوافر بها كل المنتجات والسلع التي يرغب بها ويحتاج لها كل شخص في المملكة العربية السعودية سواء كانت هذه المنتجات والسلع غذائية أو غير غذائية مع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية التي يقوم هايبر بنده بتوفيرها إلى كل عملاء الهايبر، فمن الممكن التقديم والعرض لهذه الخصومات والعروض أما أن تكون بالشكل الأسبوعي أو اليومي على كافة المنتجات والسلع التي تتواجد في السوق.
عروض بنده السعودية
خصومات بنده من ضمن الأسواق التي تم بناؤها بسنة 1979، حيث أن تلك الشركة تعد من أكبر الشركات المهمة المتواجدة في المملكة العربية السعودية وكذلك صار الهايبر من إحدى الأسواق التجارية والمركزية والمالية.
وهذا حتى يتم البيع لكافة المنتجات والمستلزمات التي يريدها ويرغب بها كل شخص مقيم في المملكة العربية السعودية حتى وفر السوق السلع الأخرى منها الغذائية والغير غائية إلى أن صار السوق من الشركات الناجحة والشهيرة المتواجدة في المملكة.
تخفيضات بنده اليوم
- تنزيلات بنده على 4 حبات من نقانق الدجاج نوعها سيارا مقدار 340 جرام تكون بسعر 9.95 بدلًا من 15.80 ريال سعودي.
- 270 جرام من قطع الدجاج الشهي بالحجم الكبير يكون بسعر 10.95 بدلًا من 19.95 ريال سعودي.
- 454 جرام من فرانك البقري يكون بسعر 10.95 بدلًا من 19.95 ريال سعودي.
- شرائح الجبن الكلاسيك بريزيدن ماسدام مقدار 150 جرام يكون بسعر 9.95 بدلًا من 14.95 ريال سعودي.
- الجبن الحلوم الكريستيس مقدار 225 جرام يكون بسعر 11.95 بدلًا من 17.50 ريال سعودي.
- 190 من أصابع جواكامولي فويل يكون بسعر 12.95 بدلًا من 19.95 ريال سعودي.
- الجبن الكريمي من النوع البقرة الضاحكة مقدار 2 * 500 جرام تكون بسعر 26.95 بدلًا من 32.50 ريال سعودي.
- الكيك الإنجليزي بالفانيلا مقدار 250 جرام يكون بسعر 5.95 بدلًا من 7.95 ريال سعودي.
- 3 + 1 من شراب الزبادي اليوناني من النوع ندى يكون بسعر 15.95 بدلًا من 22 ريال سعودي.
- الكرواسون الفرنسي بالجبنة مقدار 90 جرام عدد 5 قطع يكون بسعر 17.95 بدلًا من 19.95 ريال سعودي.
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