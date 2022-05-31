شوف أقوى عروض الإلكترونيات من لولو ماركت ومستلزمات منزلية بأقل الأسعار lulu hypermarket

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لولو ماركت يقدم مجموعة جديدة ومميزة من أقوى العروض على الإلكترونيات المختلفة من شاشات التلفزيون الذكي بمقاسات ومواصفات مختلفة، واكسسوارت الجوال والساعات الذكية أيضاً، كما يوجد بين العروض تخفيضات على بعض الأجهزة الكهربية المنزلية مثل الثلاجات، مبردات المياه، القلايات الهوائية والغسالات وغيرها، كما يعرض هايبر لولو جوالات أيفون وسامسونج وأنواع متعددة من الإلكترونيات، كذلك يوجد ضمن عروض يونيو التوفير خصومات كبيرة على المفروشات، وتستمر عروض لولو على جميع هذه المنتجات حتى يوم 7 يونيو. لولو ماركت أيكون ميكروفون تسجيل مباشر وفر مائة ريال سعودي واشتريه من لولو هايبر ماركت مقابل 199 ريال فقط بدلاً من 299 ريال.

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احصل على سماعة أذن بلوتوث من أيكون مقابل 59 ريال بدلاً من 129 ريال سعودي. عمر شويل - جدة أقوى عروض الإلكترونيات من لولو ماركت ومستلزمات منزلية بأقل الأسعار lulu hypermarket - ثقفني

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