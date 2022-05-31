شوف تنزيلات الصيف من لولو ماركت على السلع والبقالة lulu market

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يقدم لولو هايبر ماركت العديد من العروض المتميزة لشهر يونيو على الكثير من المنتجات المختلفة، حيث يعرض هايبر لولو المواد الغذائية المعلبة والمجمدة والأطعمة الطازجة أيضاً، كما يعرض هايبر لولو العديد من أنواع المكسرات والتسالي المختلفة بأسعار مميزة مثل الجوز واللوز والفول السودانيو الفستق، كما يعرض الهايبر منتجات داري المجمدة. لولو ماركت يمكنك شراء كيلو من الفستق الأمريكي الخام أو المحمص بالليمون أو مملح مقابل 50.90 ريال فقط بدلاً من 64.90 ريال سعودي.

وفر عشرة ريالات مع لولو ماركت واحصل على نصف كيلو من اللوز المحمص بطعم الليمون أو الملح مقابل 39.90 ريال بدلاً من 49.90 ريال.

احصل على كيلو من الفول السوداني المحمص مقابل 14.90 ريال بدلاً من 22.90 ريال.

تين جاف حبل سعر الكيلو 49.90 ريال بدلاً من 74.75 ريال سعودي.

تشيكو كريم فادج سعر الكيلو 26.90 ريال بدلاً من 34.10 ريال. عروض لولو عبوتين من زبادي المراعي اليوناني وزن الحبة 150 جرام مقابل 7.5 ريال بدلاً من 10 ريال.

احصل على قهوة ستاربكس 200 -250 مل متنوع مقابل 9.95 ريال بدلاً من 11.75 ريال.

شرائح جبنة كرافت خفيفة الأصلية 400 جرام مقابل 16.5 ريال بدلاً من 19.95 ريال سعودي.

جبنة كريم مطبوخة بوك قابلة للدهن احصل على العبوة الترويجية التي تحتوي على عبوتين مقابل 42.95 ريال بدلاً من 50.95 ريال. كريم الطهي المراعي أو كريمة الخفق لتر مقابل 21.5 ريال للحبة بدلاً من 27.5 ريال سعودي.

بطاطس لامب وستون أصلية أو بطاطس مقلية وزن 2.5 كيلو جرام بسعر 19.95 ريال بدلاً من 24.75 ريال.

وفر 9 ريالات للحبة عند شرائك تبرك فيليه سمك مجمد وزن 2 كيلو جرام مقابل 36.95 ريال بدلاً من 45.95 ريال للحبة.

جبنة حلومي من فودي أو جبنة حلومي لايت وزن ربع كيلو جران مقابل 12.5 ريال بدلاً من 18.95 ريال سعودي. عمر شويل - جدة تنزيلات الصيف من لولو ماركت على السلع والبقالة lulu market - ثقفني

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