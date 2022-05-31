شوف عروض العثيم اليوم ولمدة 10 أيام خصم يصل ل 60% تسوق بسرعة الآن

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عروض العثيم المملكة العربية السعودية يعمل سوق العثيم على توفير وتقديم الكثير من العروض والخصومات بالصورة المستمرة إلى كافة زبائن السوق أما أن يكون في جمهورية مصر العربية أو المملكة العربية السعودية، حيث أن الهايبر يمتلك أكثر من مائة ثلاثة وثمانون فرعًا بالمملكة العربية السعودية منها السوبر ماركت والركن وكذلك الهايبر ماركت، وأيضًا فإن السوق يمتلك أكثر من 31 فرع متواجدين في كل أنحاء جمهورية مصر العربية، كما أن هدف الهايبر هو الاستفادة من النموذج بالمتجر مع السعر الصغير في الهايبر بالسعودية في المحلات التجارية الصغيرة.
عروض العثيم الاثنين
تعد شركة أسواق عبدالله العثيم من إحدى الشركات المساهمة التي تتواجد بالمقر الأساسي الخاص بها بالمملكة العربية السعودية، حيث أنه في هذه الفترة يعمل الهايبر في جمهورية مصر العربية وكذلك المملكة العربية السعودية.
وأيضًا تكون أنشطة الهايبر الرئيسية هي أن يتم البيع لكافة المنتجات الغذائية بالجملة ومحلات البقالة مع مراكز التسوق، حيث أن شركة العثيم من الشركات المستمرة في تقديم أكبر العروض والخصومات.
خصومات العثيم اليوم
- 750 جرام من ستربس الدجاج نوعه السنبلة يكون بسعر 28.95 بدلًا من 39.50 ريال سعودي.
- 1 لتر من البيبسي البلاستيك يكون بسعر 4.50 ريال سعودي.
- المياه من النوع أكوافينا مقدار 6 * 1.5 لتر يكون بسعر 4.95 بدلًا من 8 ريال سعودي.
- سعر الربطة من البيبسي الزجاج مقدار 6 * 250 مل يكون بسعر 12.95 بدلًا من 14.95 ريال سعودي.
- قفازات من النوع الهدى حجم الكبير عدد 70 قطعة يكون بسعر 12.95 بدلًا من 19.95 ريال سعودي.
- السطل نوعه بريتماكس مع المساحة 360 يكون بسعر 44 بدلًا من 59 ريال سعودي.
- 75 مل من المعجون نوعه كولجيت البياض الناصع يكون بسعر 17.95 بدلًا من 31.50 ريال سعودي.
- 400 مل من اللوشن نوعه جرجنز بالرائحة الأصلية يكون بسعر 10.95 بدلًا من 24.25 ريال سعودي.
- الصابون من النوع جنتو الأخضر برائحة الورود حجم 5 كيلو جرام سعره يكون 33.95 بدلًا من 80.95 ريال سعودي.
- 750 مل من مزيل الدهون بالليمون من النوع فلاش يكون سعره 10.95 بدلًا من 16.95 ريال سعودي.
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