نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية خصم من 20 ل 60% أقوى عروض السعودية اليوم في المقال التالي
عروض بنده الأسبوعية يكون هايبر بنده من أشهر الأسواق الكبيرة التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية، حيث أن ذلك السوق يعمل على خدمة الكثير من الزبائن التي تم وصول العدد نحو مائة مليون وستون عميل يتم تواجدهم بالمملكة العربية السعودية وأيضًا جمهورية مصر العربية، كما أن هذا السوق يعتبر من أهم القطاعات الضرورية التي تختص بمجال التجزئة وكذلك فإن الهايبر لديه سجل كبير ورائع يرجع لسنة 1978.
عروض بنده الأسبوعية
هايبر بنده يكون من ضمن الأسواق المتخصصة في قطاع التجزئة، كما أن هذا السوق لديه أقوى المجموعات الكبيرة مع أهم الأعمال الرائعة التي تتواجد بين كل متجر وشركة في المملكة العربية السعودية
وهذا لكي يتم بناء وتشييد شركة تعد من أكبر الشركات الناجحة بين كل الشركات والمتاجر بالمملكة العربية السعودية، حيث أن ذلك الهايبر لديه مجموعات كبيرة وقوية مهدت طريقة لتشييد العديد من التصورات الإيجابية.
خصومات بنده
- الجبن الكريم لايت من النوع فيلادلفيا مقدار 280 جرام يكون بسعر 16.95 بدلًا من 19.95 ريال سعودي.
- 2 + 1 من الآيس كريم المتنوع مقدار 140 مل يكون بسعر 19.95 بدلًا من 35.85 ريال سعودي.
- 365 جرام من البيتزا نوعها ريستورانت تكون بسعر 17.95 بدلًا من 28.95 ريال سعودي.
- 90 * 3 مل من الآيس كريم باللوتس من النوع بيسكوف عدد 1 + 1 سعره يكون 39.90 بدلًا من 79.90 ريال سعودي.
- الفلافل من النوع امريكانا مقدار 500 جرام تكون بسعر 6.95 بدلًا من 9.95 ريال سعودي.
- الخضار من النوع امريكانا عدد اثنان كيس مقدار 450 جرام تكون بسعر 11.95 بدلًا من 19.90 ريال سعودي.
- عدد اثنان حبة من البسكويت بكريمة الشوكولاتة من النوع أوريو مقدار 16 * 38 جرام يكون بسعر 23.95 بدلًا من 37.90 ريال سعودي.
- القهوة التركية من النوع الخير مقدار 500 جرام يكون بسعر 15.95 بدلًا من 29.50 ريال سعودي.
- سعر الكيلو جرام من المفروم البقري البرازيلي يكون 23.95 بدلًا من 31.95 ريال سعودي.
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