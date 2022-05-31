نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض ساكو بأوفر الأسعار على مختلف المنتجات ولوازم المنزل لفترة محدودة saco في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقوى عروض ساكو بأوفر الأسعار على مختلف المنتجات العصرية ولوازم واحتياجات المنزل، فقط لفترة محدودة من متجر ساكو saco السعودية ضمن فعاليات عروض الصيف من كبرى متاجر السعودية، حيث تضم عروض الصيف من ساكو السعودية مجموعة متنوعة من قطع الأثاث الترفيهية والتي توفر للمستخدم الراحة التامة، كما أنها تُعد أحد الحلول العملية والصحية للمنزل العصري، وتضم العروض كرسي المساج بمواصفات متعددة وتصميمات مختلفة، فهو قطعة عملية يمكن توظيفها بأكثر من طريقة، وكذلك الحال مع أقوى أنواع المنظفات العملية التي تسهل من عملية تنظيف وتطهير البيت بسهولة ودون بذل المزيد من الجهد، بالإضافة إلى بعض الأجهزة الكهربائية المختارة ضمن الأعلى جودة، وإليكم تفاصيل العروض في التالي.

عروض ساكو بأوفر الأسعار على مختلف المنتجات

يُعد كرسي المساج من قطع الأثاث الداخلي العملية وأحد الحلول الذكية، التي توفر لمسات من الفخامة لمنزلك، حيث يتوفر بتصميمات رائجة وجذابة ومميزة، بالإضافة لكونه يوفر الراحة التامة للجسم، ويمكن تعديله بأكثر من طريقة ليناسب وضعية الجلوس المريحة لكل المستخدمين، بالإضافة لتصميمه الفاخر فهو متعدد الوظائف، حيث يوفر جلسة مساج متكاملة للمستخد في المنزل أثناء القيام ببعض المهام على جهاز الحاسوب، أو أثناء مشاهدة أحد البرامج المفضلة، أو أثناء الجلوس مع أفراد العائلة، بالإضافة لإعتماده في أحد البرامج على الحرارة التي تساعد على تخفيف آلام الظهر وعلاج العديد من المشكلات الصحية.

كرسي مساج ساكو

عرض خاص على كرسي مساج يعمل بـ 8 حركات كاملة، يعتمد على المساج الهوائي للظهر والجسم بشكل عام، متوفر بوضعيات مريحة للكتفين،بسعر 5499 ريال، ويوفر العديد من المزايا للمستخدم:

يوفر للمستخدم 4 برامج متنوعة للمساج.

مدعوم ببكرات لعمل مساج للقدمين.

يدعم وضعية الإهتزاز الخاصة بالمقعد للمساعدة على الاسترخاء.

توفير المساج بالحرارة للظهر، مما يسعد على الإستشفاء سريعًا.

متوفر بمساعة بلوتوث.

مدعوم بلوحة جانبية من الإضاءة الليد.

ساكو مستلزمات منزل

لا تخلو الممنازل من المنظفات والمعقمات ومزيلات البقع والدهون المتراكمة، ولذلك نجد أن متجر ساكو الإلكتروني قد اهتم بعرض أقوى أنواع المنظفات التي تساعد بشكل كبير في عملية تطهير المنزل وتنظيفه خلال فترة وجيزة.

جديد من كربونا منظف بقع السجاد بسعر 89.75 ريال.

منظف بقع السجاد وروائح الحيوانات الأليفو بسعر 65.75 ريال.

عرض منظف غسالة 10.58 أونصة بسعر 55.75 ريال.

منظف الغسيل 5.3 أونصة من كاربونا بسعر 39.75 ريال.

ساكو عروض

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