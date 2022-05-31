نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الاثنين خصومات ولا في الخيال تصل ل 60% بمناسبة فصل الصيف في المقال التالي
عروض العثيم الأسبوعية يكون هايبر العثيم من ضمن الأسواق المساهمة المتواجدة في المملكة العربية السعودية، كما أن هذا السوق يكون من إحدى السلاسل الكبيرة والقوية المتواجدة في المملكة العربية السعودية، وأيضًا يتواجد الهايبر في منزلته التي تكون برقم اثنان بالسوق المالي والتجاري والمركزي أيضًا بجهة المبيعات، وكذلك يكون ذلك السوق في مرتبته بعد سوق بنده الذي يتبع مجموعة صافولا، حيث أن المجلة الشهيرة فوربس صنفت السوق بسنة 2016 بأنه من الأسواق الكبيرة والقوية في السعودية.
عروض العثيم الاثنين خصم من 15 وحتي 55% اقوى عروض السعودية شهر يونيو
عروض العثيم الأسبوعية
يقوم الكثير من المواطنين المقيمين داخل المملكة العربية السعودية بالبحث عن الخصومات الكبيرة والعروض المذهلة والقوية التي تُقدم عن طريق هايبر العثيم في المملكة العربية السعودية، وذلك لأنهم يدركون أن كافة الخصومات والعروض التي تتواجد في السوق تكون متميزة جدًا.
حيث يتواجد العديد من الخصومات والعروض في السوق سواء كانت بالشكل الأسبوعي أو اليومي إلى أن يتم جذب العديد من العملاء، فمن الممكن توفير تلك الخصومات والعروض على كافة الأجهزة المنزلية والإلكترونية مع المنتجات الغذائية والغير غذائية وكل ما يتواجد في السوق.
خصومات العثيم اليوم
- 200 مل من صابون اليد نوعه لايفبوي العناية يكون بسعر 9.95 بدلًا من 13.95 ريال سعودي.
- كريم من النوع جونسون الناعم بزبدة الشيا مقدار 200 مل يكون بسعر 12.95 بدلًا من 24 ريال سعودي.
- 1 لتر من منعم الأقمشة نوعه كومفورت المركز بالأوركيد والمسك يكون بسعر 14.95 بدلًا من 26.39 ريال سعودي.
- 420 جرام من البيتزا نوعها السنبلة سوبر سوبريم يكون سعرها 14.50 بدلًا من 20.95 ريال سعودي.
- عجينة الجلاش من النوع السنبلة مقدار 500 جرام يكون بسعر 6.75 بدلًا من 9.75 ريال سعودي.
- 400 جرام من عجينة بف بيستري من السنبلة يكون بسعر 6.50 بدلًا من 9 ريال سعودي.
- كيلو جرام من الرمان المجمد نوعه السنبلة يكون بسعر 13.25 بدلًا من 16.95 ريال سعودي.
- الفاصوليا الخضراء من النوع السنبلة يكون مقدارها 800 جرام بسعر 9.95 بدلًا من 14.95 ريال سعودي.
- البامية السنبلة نوعها اكسترا مقدار 400 جرام تكون بسعر 7.50 ريال سعودي.
- 24 قطعة من برجر الدجاج نوعه السنبلة يكون بسعر 27.50 ريال سعودي.
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