نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعاً للناموس في فصل الصيف طرق طبيعية للتخلص من الناموس نهائياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر فصل الصيف من الفصول شديدة الحرارة التي يكثر فيها الحشرات وكذلك ينتشر فيها الكثير من أنواع الذباب بشكل كبير ومزعج في كثير من البيوت حيث تمتلئ المنازل في فترات النهار بالذباب وفي فترات الليل بالناموس مما يجعل الأمور أكثر إزعاجاً فلا يستطيع الفرد الذهاب إلى النوم بشكل مريح دون إزعاج مما يجعل الأفراد يلجأون إلى مبيدات الكيميائية مثل الرش التي يمكن أن تؤثر على صحة الأطفال والافراد الكبار لذلك لا بد التخلص من تلك الأشياء ولكن بطريقة طبيعية غير مؤذية ولا تؤثر على الأفراد وبالفعل يوجد الكثير من الطرق الطبيعية للتخلص من الناموس ويمكنك التخلص من آثار الناموس المزعجة بسهولة من خلال متابعة هذا المقال.

طرق طبيعية للتخلص من الناموس

وصفة النعناع للتخلص من الناموس:

تعتبر رائحة النعناع النفاذة من الطرق التي تساعد على التخلص من الناموس فلا يفضلها حشرات البعوض والناموس لذلك يمكن استخدامها في طرد الناموس وذلك من خلال وضع أوراق النعناع في كأس من الماء لبضع ساعات وبعد ذلك يتم وضع الماء الخاص بالنعناع في بخاخ ثم الرش قبل اللجوء إلى النوم بساعتين على الأقل وسوف تلاحظ أن الناموس يختفي تدريجياً.

وصفة زيت القرفة للناموس:

يعتبر الزيوت من أكثر الأشياء التي تساعد على التخلص من الناموس بسبب ملمسها اللزج الذي لا يستطيع الناموس مقاومته أو الاستمرار في الظهور في الأماكن التي يوجد بها زيت القرفة ولكن لا يمكن استخدام زيت القرفة كما هو حيث يتم استخدام مقدار معين من زيت القرفة وتخفيفه بالماء حتى يصبح قوامه مناسب ووضعه في بخاخ ثم الرش على الحائط وجميع أنحاء الغرف وغيرهم.

وصفة الثوم:

تعتبر معظم الحشرات تبغض الروائح النفاذة لذلك تم استخدام الثوم بسبب رائحته في عملية طرد الناموس وبالفعل نجحت تلك الطريقة بشكل كبير حيث يتم استخدام عدد من فصوص الصوم وهرسها جيداً وبعد ذلك وضعها في كأس من الماء واستخدام بخاخ في استخدامها والرش مرة واحده يومياً قبل النوم حيث تساعد على إخماد الناموس نهائياً واستخدامها بشكل يومي.