شوف خبز التورتيلا الشهي حفيف وهش كالقطن بطريقه سهله وسريعه وبأقل المكونات

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إليكم طريقة تحضير خبز التورتيلا في المنزل لعمل أشهى الأكلات والوصفات الجاهزة ولكن في بيتك، فنحن جميعنا نعرف أن أغلب الأكلات السريعة إن لم يكن جميعها فهي ضارة بالنسبة للصحة وتحتوي على نسبة كبيرة جدًا من الدهون الضارة وقد تؤدي إلى عواقب صحية وخيمة ولذلك كان من الأفضل أن تقومي بتعلّم جميع الوصفات السريعة والأكل الجاهز وقومي بتحضيره لأطفالك، ويدخل خبز التورتيلا في تحضير الكثير من الأطعمة التي يحبها الأطفال. طريقة تحضير خبز التورتيلا في المنزل المكونات:- ثلاثة أكواب كبيرة من الدقيق الأبيض.

ملعقتان كبيرتان من البيكنج باودر.

ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

سبع ملاعق كبيرة من السمن البلدي النباتي.

كوب وربع من الماء الدافئ. طريقة التحضير:- قومي بوضع الدقيق في وعاء عميث وقومي بوضع كل المكونات الجافة مع بعضها ثم قومي بإضافة الماء والسمنة إلى الخليط وقلبيهم جيدًا.

غطي الوعاء بغطاء النايلون حتى يختمر و ذلك لمدة عشر دقائق ثم قومي بتقطيع العجينة وتشكيلها إلى كرات وابدئي في فردها.

على سطح صلب قومي برّش الدقيق وبواسطة النشابة قومي بفرد العجينة بحيث يصبح سمكها رفيع جدًا وابدئي في تسخين طاسة قلي غير لاصقة.

ضعي العجينة بداخل الطاسة وقومي بتقيبها حتى تنضج وذلك لمدة دقيقتين لكل جانب وضعيها على طبق وغطيها بقطعة قماش نظيفة مباشرة بعد رفعها من الطاسة. وصفة الشاورما بخبز التورتيلا المكونات:-

أربع ملاعق صغيرة من الزيت.

نصف ملعقة صغيرة من الشطة بحسب الرغبة.

صدور فراخ فيليه مقطعة إلى شرائح.

ربع ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

رشة ملح.

فصوص ثوم بودرة.

ملعقتان من الخل الأبيض.

خبز التورتيلا الجاهز. مقادير الصلصة:- ملعقتان من الماء الفاتر.

نصف كوب كبير من الطحينة.

نصف ملعقة من الملح الأبيض.

ربع كوب كبير من الليمون المعصور.

مخلل طريقة التحضير:- قومي بوضع الفلفل والخل والشطة والزيت والملح والدحاج في طبق وقلبيهم جيدًا ثم قومي بتغطية الطبق بكيس بلاستيكي وضعيه داخل الثلاجة ليلة كاملة.

بعد ذلك قومي بوضع الخلطة في الطاسة وقلبيها لعدة دقائق حتى ينضج الدجاج المتبل ثم قومي برفعه من الطاسة.

حضري صلصة الشاورما وقومي بوضعها على الدجاج وأحضري خبز التورتيلا وقومي بوضع الدجاج عليه ولفيه بشكل رول ثم قومي بتقديمه. عمر شويل - جدة خبز التورتيلا الشهي حفيف وهش كالقطن بطريقه سهله وسريعه وبأقل المكونات - ثقفني

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