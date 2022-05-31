نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف مجلة عروض الصيف من ساكو تعدكم بأفضل سعر في السعودية في المقال التالي

عروض الصيف من ساكو متوفرة داخل فروعهم المنتشرة في المملكة العربية السعودية وتوضح مجلة العروض كافة المنتجات المشمولة في العرض وأسعارها قبل وبعد الخصم، وهي في الحقيقة تحتوي على منتجات كثيرة جدًا في أقسام عديدة مختلفة، ليس هذا فحسب بل ذكرت المجلة أنه في حال شراء أي منتج داخل العروض ووجدته بسعر أقل في أي مكان آخر فستحصل على فرق السعر هذا كاش ونقدًا. عروض الصيف من ساكو في السعودية مجلة عروض الصيف من ساكو سارية خلال الفترة من الحادي عشر من مايو الموافق العاشر من شوال وحتى الحادي عشر من يونيو 2022م الموافق الثاني عشر من ذي القعدة 1443ه.

توفر المجلة أجهزة كثيرة مرتبطة بالصيف مثل المبردات الداخلية والخارجية.

ومن بين العروض الكثيرة من المبردات مكيف صحراوي من هوميكس يتميز بالصوت الخفيف وهو 80 لتر و280 وات، سعره 1499 ريال سعودي بعد خصم قدره 200 ريال.

ومن أجهزة الصيف كذلك صانعات الثلج والتي تنفعنا كثيرًا في تحضير عصائر الفواكه المنعشة في الأيام الحارة.

تعرض المجلة صانعة ثلج 150 وات من هوميكس مع شاشة عرض كريستالية بسعر 1099 ريال سعودي.

وكما يزداد الطلب على مكيفات الهواء كذلك نحتاج إلى منظفات للمكيفات التي لدينا بالفعل ونحتاج لتنظيفها مع بداية موسم الصيف.

يوجد منظف مكيفات صناعة سينغافورية حجم العبوة 374 مل مقدم عرض لعبوتين فقط بسعر 69 ريال سعودي. عروض على لوازم السيارات الصيف يعني الخروج والجمعات والسفر والرحلات، لذلك يجب الاهتمام بالسيارات وصيانتها ونظافتها.

وتقدم عروض الصيف من ساكو مجموعة من عدد وأدوات ولوازم السيارات نعرض لكم نبذة عنها.

على سبيل المثال توجد مجموعة من الزيوت والسوائل لوقاية الماكينة وتنظيفها من إيزي بسعر 95 ريال سعودي.

يوجد جهاز لفحص السيارة عبر التطبيق من واجان بسعر 79.75 ريال سعودي.

كذلك في الأجواء المشمسة شديدة الحرارة قد نحتاج إلى مظلة نافذة للسيارة وهي بالفعل متوفرة ضمن العروض من ساكو أبعادها 125*65 سم وبسعر 49 ريال سعودي بدلًا من 69.75 ريال.

وللرحلات توجد ثلاجة صغيرة للسيارة أوتو سمارت متنقلة سعة 8 لتر فقط بسعر 219 ريال سعودي بدلًا من 249.75 ريال. عمر شويل - جدة مجلة عروض الصيف من ساكو تعدكم بأفضل سعر في السعودية - ثقفني

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