شوف عروض وتخفيضات اكسترا الكبرى بخصومات حتى 50% علي الشاشات والجوالات

عروض وتخفيضات اكسترا الكبرى بخصومات هائلة وحصرية على الكثير من المنتجات، وتقدم اكسترا مهرجان التخفيضات على الشاشات والأجهزة الترفيهية والجوالات وغيرها من المنتجات التي تزداد حركة الشراء عليها، لتقدم أفضل ما لديها لعملائها داخل المملكة العربية السعودية، للاستفادة من عروض اكسترا الحصرية والمميزة يتم زيارة فروع اكسترا الموجودة بالمملكة أو أونلاين من خلال تصفح البروشور الخاص بالعروض.

عروض وتخفيضات اكسترا الكبرى بخصومات حتى 50% علي الشاشات والجوالات

عروض اكسترا على آبل أيفون 11 بسعر 2199 ريال بدلاً من 3559 ريال سعودي، هو الجوال الأكثر مبيعًا خلال هذه الأيام، الجوال يدعم نظام iOS 13 بنمط التعتيم وتعديل الصور والفيديوهات بأدوات جديدة، يقاوم المياة حتى عمق 2.0 متر ويقاوم أيضًا الغبار، يتميز بإمكانية الشحن السريع، لزيادة خاصية الامان فإن الجوال مزود بخاصية Face ID، مزود بكاميرا مزدوجة بدقة 12 ميجا بكسل، الجوال به خاصية الشحن اللاسلكي التي يبحث عنها الجميع، مقاس الشاشة 6.1 انش.

شاشة سامسونج 65 بوصة فائقة الوضوح، الالوان شديدة الوضوح وبدقة عالية لتعكس صورة واقعية، الشاشة مزودة ببلوتوث ومدخل يو اس بي وقوة مكبرات الصوت تصل إلى 20 وات، أبعاد الشاشة ( طول 59.9 * عرض 144.9 * إرتفاع 83 سم ).

جوال سامسونج جالكسي إس 20 إف إي بسعر 1649 ريال بدلاً من 2999 ريال سعودي، حجم الشاشة 6.5 انش، دقتها 2400*1080 يعمل الجوال بنظام تشغيل اندرويد 10، يدعم شبكة اتصال الجيل الخامس ومزود ببطارية ذات سعة 4500 ميللي امبير، مساحة الذاكرة الداخلية 128 جيجا بايت و الذاكرة العشوائية 8 جيجا، الجوال به خاصية الشحن اللاسلكي و الشحن يو اس بي نوع سي، يوجد ثلاث كاميرات خلفية بدقة 12 مع 8 مع 12 ميجا بكسل وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بكسل.

نبذه عن شركة اكسترا

شركة اكسترا هي شركة مساهمة سعودية تعمل في مجال الإلكترونيات مثل الجوالات ومنتجات العناية الشخصية والأجهزة المنزلية والكاميرات ، تم تأسيسها عام 2003 ومقرها الرئيسي مدينة الخبر بالمملكة العربية السعودية، بدأت الشركة في الدخول إلى سوق المال السعودي عام 2018م، فروع اكسترا توجد بالسعودية وعمان والبحرين وقد بلغ عدد معارضها عام 2021 داخل المملكة حوالي سبعة واربعون معرض، في الخليج العربي اثنان وخمسون معرضًا.