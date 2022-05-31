نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوى وأسرع طريقة بدون لمس طرد البرص من المنزل لن يعود مجددا في 3 دقائق فقط في المقال التالي
البرص من الحشرات التي لا يحبذ بقائها في المنزل، ويفضل بعض الأشخاص معرفة طرق للتخلص من البرص دون التعرض لإيذائه، وخاصة أن مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة تلجأ الابراص إلى الاختباء في المنازل هربا من ارتفاع درجة حرارة الصيف، ومن هنا سنقدم طرق طبيعية للتخلص من البرص المنزل.
طرق طبيعية للتخلص من البرص
هناك بعض الطرق الطبيعية والمكونات الطبيعية للتخلص من الابراص المنزلية ومنها:
- الثوم والملح: تنفر الابراص من الثوم والملح بشكل كبير، ولذلك يتم استخدام الثوم والملح بعد سحقهم لطرد الابراص، ويتم وضع هذا الخليط على مداخل المنزل وزوايا البيت.
- البصل: يتم تقطيع البصل لنصفين، ويتم وضعه على الشبابيك والابواب، لمنع دخول الأبراص، حيث أن البصل يعتبر من المواد المهيجة والطاردة للأبراص.
- الفلفل: من أهم الطرق المهيجة والمزعجة للابراص في المنازل، بسبب رائحته المزعجة، ويتم استخدام الفلفل عن طريق مزجه مع المياه، ويوضع الفلفل مع المياه داخل زجاجة رذاذ خاصة، ويتم رشه في مختلف الأماكن في المنزل.
- إحضار وعاء بلاستيكي: يتم عمل مصيدة يدوية بسيطة داخل المنزل عن طريق إحضار وعاء بلاستيكي وإحكام إغلاقه عليها، ورميه في مكان بعيد عن المنزل.
نصائح لتجنب دخول البرص للمنزل
هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها حتى تتجنب دخول الأبراص داخل المنزل، ومن أهم هذه النصائح هي:
- تجنب ترك النفايات المتراكمة داخل المنزل، والتخلص من أي مصادر الرطوبة داخل المنزل.
- التخلص من الحشرات الأخرى داخل المنزل، وخاصة في الساحات داخل المنزل، وذلك لأن البرص يتصيد الحشرات ويتغذى عليها.
- إغلاق أي شقوق وفتحات في جدران المنازل، والأسطح التي يتسلل من خلالها الابراص.
- إغلاق صناديق القمامة التي تجذب انتباه الذباب والنمل، الذي يتغذي عليها الابراص.
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