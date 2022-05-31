نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم الاثنين خصم من 15 وحتي 55% اقوى عروض السعودية شهر يونيو في المقال التالي
عروض العثيم المميزة تقدم العديد من السلع الأساسية التي يحتاجها كل منزل ولا يمكن الاستغناء عنها تمامًا من مواد غذائية متنوعة أو أدوات كهربائية، والأدوات المنزلية المتعددة، مع وضع الكثير من الخصومات التي قد تصل إلى 50% على العديد من المنتجات المختلفة، فمن المعروف عن أسواق العثيم أنها لا تقبل المنافسة فهي بدأت في السعودية، ولكنها حققت نجاحًا كبيرًا وهذا ماجعل لها الكثير من الفروع المختلفة والتي تقدم بها الكثير من الخصومات التي أصبح ينتظرها الكثير من العام للعام، ومن خلال المقال سوف نتعرف على أهم عروض العثيم التي يقدمها خلال هذا الأيام.
أهم عروض العثيم المميزة
قدم العثيم العديد من العروض والخصومات العديد من السلع الهامة التي يحتاجها كل بيت ومن أهم هذه العروض مايلي
- عروض السلع الغذائية
يقدم العثيم مجموعة من الفواكه بأسعار مخفضة وهي كالآتي:
- كما أن سعر التفاح الاخضر 6.95 ريال.
- أما سعر الاناناس 7.45ريال.
- وبالنسبة لعروض الطماطم فإن سعر الطماطم 5.45 ريال.
- سعر المانجو 6.95 ريال.
- سعر البرتقال 2.45 ريال.
كما يقدم الهيبر مجموعة من المعلبات بأسعار مخفضة وهي كالآتي:
- كما أنه يتوفر عرض على زيت لايف 11.95 ريال.
- كما أنه يوجد عروض على ورق عنب فيكتو12.75 ريال
- سكر ابو فهد ناعم 29.95 ريال.
- بازلاء اتينا 3.95 ريال.
- ارز باب القصر بسمتي 25.95 ريال.
- شاي ليبتون فتلة 800 جرام 36.95 ريال.
- ارز الوليمة بسمتي عشرة كيلو بسعر 59.95 ريال.
- بالإضافة إلى ذلك يتوفر عروض على دجاج مجمد بسعر 18.95 ريال.
مجموعة من منتجات الألبان المميزة بخصومات قد تصل إلى 70% وهي كالآتي:
- حيث أنه توجد عروض على خلطة زبدة إماراتية بسعر 14.50 ريال.
- جبنة فيتا 10.45 ريال.
- قشطة بمقدار 160 جرام بسعر 12.95 ريال.
- كما أنه توجد عروض على الجبنة اسطنبولي 18.95 ريال
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