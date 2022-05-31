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الكوتشي الابيض أصبح قطعة أساسية في خزانة الجميع كبارا كانوا أم صغار، ولكن عيبه الوحيد هو اتساخه الدائم وبسرعة، لذلك دائما ما نقوم برميه والحصول على اخر جديد، ولكن في المقال التالي سيساعدك في معرفة طرق تنظيفه الفعالة. طرق تنظيف الكوتشي الأبيض الطريقة الأولى باستخدام البيكنج بودر

ومياه الأكسجين.

بيكربونات الصوديوم.

مياه.

مياه أكسجين. طريقة التحضير خلط جميع المكونات في وعاء.

باستخدام الفرشاة تأخذ كمية وتوضع على الكوتشي.

الفرك حتى التخلص من الاوساخ.

تركه حتى يجف.

مسحه بقطعة قماش ناعمة. الطريقة الثانية باستخدام البيكنج بودر ومعجون الأسنان المكونات: بيكربونات الصوديوم.

مياه.

معجون الأسنان. طريقة التحضير خلط جميع المكونات السابقة في علبة صغيرة.

فرشاة أسنان قديمة تأخذ كمية وتوضع على الكوتشي.

نفرك الكوتشي حتى التخلص من الاوساخ.

ترك الكوتشي حتى يجف.

ترك الكوتشي حتى يجف. مسح الخليط بقطعة قماش مبللة. الطريقة الثالثة باستخدام البيكنج بودر والخل المكونات بيكربونات الصوديوم.

مياه.

خل. طريقة التحضير وضع جميع المكونات في وعاء عميق.

خلطه جيدا حتى الحصول على عجينة.

خلطه جيدا حتى الحصول على عجينة. وضع الخليط على الفرشاة.

وتوضع على الكوتشي.

فرك البقع حتى التخلص من الاوساخ.

تركه حتى يجف.

تركه حتى يجف. مسحه بقطعة قماش مبللة. الطريقة الرابعة باستخدام البيكنج بودر ومعجون الحلاقة المكونات: بيكربونات الصوديوم.

مياه.

معجون الحلاقة. طريقة التحضير خلط المكونات في وعاء عميق.

بالفرشاة تأخذ كمية.

وتوضع مكان الاتساخ في الكوتشي.

فرك البقعة حتى التخلص من الاوساخ.

مسح الكوتشي بقطعة قماش بعد الانتهاء. الطريقة الخامسة باستخدام البيكنج بودر ونشا الذرة المكونات بيكربونات الصوديوم.

مياه.

مياه. نشا الذرة. طريقة التحضير خلط جميع المكونات في وعاء.

بالفرشاة تأخذ كمية وتوضع على الكوتشي الأبيض .

فرك البقع حتى التخلص من الاوساخ.

الانتظار حتى يجف.

مسح الكوتشي بقطعة قماش ناعمة. عمر شويل - جدة بكيس بكنج بودر طرق تنظيف الكوتشي الأبيض من أصعب الاتساخات هيرجع جديد زي الأول - ثقفني

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