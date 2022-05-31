شوف عروض المكانس الكهربائية المتنوعة من Saco بأقوي الموديلات والأسعار

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عروض Saco تقدم أقوى العروض التي تناسب ما تبحث عنه السيدات سواء كانت ربه منزل أو عاملة والفتيات المقبلين على الزواج من أجهزة كهربائية منزلية معمرة تساعدهم في تنظيف وتلميع البيت سواء كانت مكانس لتنظيف الأرض أو لتنظيف السجاد والبعض الأخر يبحث عن قطع غيار المكانس الكهربائية، تسوق الآن مع Saco بأقوي العروض التي تقدمها لكم بتشكيلة متنوعة ومختلفة من المكانس الكهربائية واليدوية والأكسسورات الملحقة للأجهزة. عروض المكانس الكهربائية المتنوعة من Saco بأقوي الموديلات والأسعار: ممسحة و مكنسة بخار، ضمان عامان، سعة الخزان 0.4 لتر، تعمل بقوة كهربائية 1600واط، اللون الرئيسي أزرق، تقضي على 99.9٪ من الجراثيم والبكتريا، مصممة للأرضيات الصلبة، البخار جاهز في 30 ثانية، تعمل على إزالة البقع بعملية مسح واحدة والغبار، سعر الجهاز 599.00 ريال بدلاً من 1199.00 ريال قسم فاتورتك على 3 دفعات بقيمة 199.66 ريال بدون فوائد مع تمارا. عرض منظف بخار، يعمل بقوة 1200وات، ملحق معه مجموعة تنظيف الأرضية، تعمل بالجهد الكهربائي 220 فولت، تصميم مدمج وموفر للمساحة، تعمل على قتل البكتيريا ويطهر السطح، توفر مجموعة الأرضية المضمنة المرونة، بسعر 379.00 ريال بدلاً من 439.75 ريال. ممسحة بخار 15 × 1، تعمل بقوة 1300 واط، مع قفاز بخار، جاهزة للإستخدام في 15 ثانية، سهولة ملء خزان المياه، تقتل 99.9٪ من الجراثيم دون الحاجة إلى مواد كيميائية، تزيل بفعالية الأوساخ الأكثر صعوبة، مدة العمل 20 دقيقة، اللون الرئيسي أبيض ومائي، تعمل بمدة 15 ثانية، سعر الجهاز 799.00 ريال بدلاً من 979.00 ريال قسم فاتورتك على 3 دفعات بقيمة 266.33 ريال بدون فوائد مع تمارا. أجهزة كهربائية من ساكو: مكنسة كهربائية تعمل بقوة 1100 واط، بها أماكنيه الأستخدام رطب / جاف، تتميزبقوتها عند الأستخدام ومعاها حاوية 25 لتر من الفولاذ المقاوم للصدأ، سهولة وسرعة فتح الحاوية، مصنعة من ستانلس ستيل، الجهد الكهربائي 220 فولت، مادة الصنع ستانلس ستيل، اللون الرئيسي أصفر/ أسود/ رمادي، بسعر 779.00 ريال بدلاً من 879.00 ريال قسم فاتورتك على 3 دفعات بقيمة 259.66 ريال بدون فوائد مع تمارا.

عرض قوي على مكنسة بدون كيس 0.05 لتر، تعمل بقوة 520 واط من بيسل، تتميز بخفة الوزن عالية الطاقة 2 × 1، مثالية للتنظيف السريع، تنظيف قوي للسطح الصلب، ضمان عامان، القوة الكهربائية 520 واط، نوع المرشح قابل للغسل، اللون الرئيسي أسود، بسعر 199.00 ريال بدلاً من 399.75 ريال فاتورتك على 3 دفعات بقيمة 66.33 ريال بدون فوائد مع تمارا. عمر شويل - جدة عروض المكانس الكهربائية المتنوعة من Saco بأقوي الموديلات والأسعار - ثقفني

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