نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف احدث عروض العثيم الثلاثاء 31 مايو 2022 تخفيضات نهاية الشهر لا تفوتك في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد عروض العثيم الثلاثاء من العروض التي يترقبها كافه المقيمين في المملكه العربيه السعوديه حيث تعد من افضل واقوي العروض التي تحتوي علي كافه المستزمات الغذائيه بأسعار مخفضه للغايه كما تقدم كافه الادوات الكهربائيه والتي عليها اقبال كبير من الاشخاص والمقيمن في المملكه العربيه السعوديه لذالك نقدم لكم من خلال هذا المقال كافه المنتجات بأسعارها كي تتعرفوا عليها وتستفيدوا منها اقصي استفاده.

عروض العثيم الثلاثاء

تشمل عروض العثيم الثلاثاء في جميع المدن من خلال فروعها المتعدده من خلال المولات والاسواق والسوبر كاركت اقوي التنزيلات علي الدواجن واللحوم المجمده بكافه انواعها لذالك عليكم بالاستفاده وتوفير المال نظرا لارتفاع الاسعار في الفتره الاخيره كما تحتوي ايضا علي الفواكه الطازجه والخضار والمعلبات الغذائيه وجميع انواع المستلزمات الخاصه بالاطفال والرجال والنساء والتي تجدونها ضمن هذه العرض.

مجله عروض العثيم الثلاثاء 30 شوال

تشمل اسواق العثيم لوشن فازلين عنايه اساسيه بسعر 24.95 ريال سعودي فقط وشامبو تغذيه وتجعيد بسعر 11.95 ريال سعودي ومعجون الاسنان وشامبو كلير كول سبورت رجالي بسعر 12.95 ريال سعودي فقط كما تحتوي علي سائل الاستحمام وغسول الفم كلوس اب والفوط الصحيه ومنعم اقمشه كمفورت مركذ اوركيد ومسك 1 لتر وصابون اومو ازرق بسعر 49.95 ريال سعودي فقط.

كما تحتوي علي جميع الاجهزه والادوات الكهربائيه لتجهيز العرائس حيث تقدم مقلاه نيوفلون بسعر 45 ريال سعودي فقط وطقم قدور طبخ هوم اواي وطقم قدور رويال فورد غير لاصق وطقم قدور تيفال بسعر 175 ريال سعودي فقط وتحتوي علي شنطه السفر وسطل بريتماكس مع مساحه وترموس ديفا ايضا ومقلاه من الجرانيت بسعر 75 ريال سعودي فقط.

وجميع انواع الصابون حيث تقدم صابون صحون ليمون 1 لتر بسعر 7.95 ريال سعودي فقط ومزيل الدهون ومنظف حمام فلاش بسعر 13.95 ريال سعودي ومطهر ونظف عطور فرنسيه تجونه ضمن عرض العثيم الذي قد قمناها لكم ضمن هذا المقال وعجينه السمبوسه والبسبوسه ايضا وكافه انواع الجوالات حيث تقدم تابلت لينوفو وجوال اي تي ال بسعر 114 ريال سعودي فقط وشاشه امبيكس ومنشفه ومخده من القطن وقميص رجالي ايضا بأسعار مخفضه للغايه.

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