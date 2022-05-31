شوف عروض بنده الأسبوعية خصومات وتخفيضات تصل ل 60% أقوى عروض السعودية

عروض بنده لهذا الأسبوع مميزة للغاية، ويتهافت الكثيرون للإطلاع عليها لاغتنام الفرصة وشراء كل ما تم تخفيض سعره من خلال متجر بنده، وفي مصر تفننت بنده في عروض الويك إند لآخر أسبوع في شهر مايو الجاري، الأمر الذي جعل المتجر يلاقي إقبال كبير من الزائرين للتمتع بتلك التخفيضات المهولة، والتي شملت المنتجات الغذائية، وكذلك المنظفات، ومنتجات الألبان وغيرها.

عروض بنده للمنتجات الغذائية

بالمناسبة هذا العرض ساريًا من بداية 26 مايو ويستمر حتى آخر يوم في الشهر، وقد تمثلت التخفيضات والخصومات على الأغذية في التالي:

سعر كيلو البلطي حجم الوسط بسعر 36 جنيه بدلًا من 50 جنيه.

كيلو أوراك الرومي بسعر 58 جنيه بدلًا من سعر 70 جنيه.

أما كوكي لانشون بيف فإن سعر الكيلو منه نحو 70 جنيه بدلًا من 97 جنيه.

وفيما يخص اللحم المفروم البلدي، فإن سعرالكيلو يقدر بـ 120 جنيه بدلًا من 135 جنيه.

سعر كيلو الزبد المستوردة وصل إلى 120 جنيه بدلًا من 135 جنيه.

ووصل سعر كيلو الخوخ السكري بنحو 9 جنيه بدلًا من 20 جنيه.

كيلوالأرز سعره 12 جنيه بدلًا من 15جنيه.

كما أن كيلو السكر الأبيض سعره 11

جنيه.

عدد 4 أكياس مكرونة مختلفة النوع بوزن 350 جم بسعر 15 جنيه.

خصومات بنده على المشروبات

أما فيما يخص البسكوت والعصائر فإن متجر بنده قام بعمل الخصومات التالية:

علبة نسكافية عدد 12 كيس بسعر 26 جنيه تقريبًا بدلًا من 33 جنيه.

كما أنه يوجد عرض على علبة الحليب دومتي بسعة 1 لتر بسعر 15 جنيه بدلًا من 23 جنيه.

كما أنه العروض الموجودة على عصائر لمار بأي نكهة ما عدا المانجو سعة 1 لتر بسعر 23,50 بدلًا من 27,50 جنيه.

خلاصة لما عرضنا من قائمة عروض بنده لهذا الأسبوع رأينا أنها ممتازة وتشمل كثير من المنتجات الضرورية اللازمة لكل بيت.